Fiorentina pronta ripartire dalla "sveglia" di Beltran: a Napoli nessun dorma

A Napoli si riparte dalla sveglia di Beltran alla Fiorentina giovedì sera dopo la sconfitta di Atene, quando ha accusato la squadra di essere entrata in campo "addormentata" nella ripresa. Parole dure di chi aveva suonato la carica completando la rimonta del 2-2 in Grecia, poi vanificata appunto dal gol di Tete ma soprattutto dall'atteggiamento rinunciatario e letteralmente addormentato della Fiorentina stessa.

Tanti leader post sconfitta

Come accaduto altre volte, chi si presenta ai microfoni dopo una sconfitta (Kouamè, Ranieri, Gosens, Pongracic...), cerca di scuotere i compagni, a tratti apatici appunto. Giocatori che si ergono a leader insomma in campo e fuori ma che la squadra fatica poi a seguire a lungo. E in mente tornano anche le parole di Palladino che, sempre nel dopo gara di Atene, ha accusato la squadra di avere una reazione solo dopo gli schiaffi dell'avversaria, come nel primo tempo appunto, quando ha recuperato due gol di svantaggio sfiorando il vantaggio.

Fatica ad imporre identità e gioco

Insomma è una Fiorentina che spesso sbaglia l'approccio e fatica a imporsi come squadra, con un gioco e un'identità suoi, generosa poi a spendersi per recuperare ma il minimo sindacale e quella generosità a folate - come ad Atene - non basta se quell'atteggiamento grintoso e volenteroso non dura appunto 90 minuti. E' da qui che la Fiorentina deve ripartire con la consapevolezza del proprio valore e della propria qualità da non mostrare solo a folate ma per tutta la gara.

Modulo ok ma parole di insegnamento

Che il neo leader Beltran (anche per prestazioni, grazie anche al modulo: "avere un compagno più vicino mi aiuta, siamo più compatti nel palleggio ed è un modulo che mi piace") sia in campo o lasci spazio a Gudmundsson (ad Atene del tutto spento), contro il Napoli certo è necessario che le parole usate dall'argentino con cadano nel vuoto. Le motivazioni contro una big saranno alte e in campo devono vedersi tutte: guai ad entrare "addormentati".