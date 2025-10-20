FirenzeViola Fiorentina, piove sul bagnato: ultima per tiri in porta. Numeri simili a Pisa e Lecce

La Fiorentina è sommersa dai problemi, uno dei quali è la carenza di... gol. Più in particolare di azioni che ne comportino. Non a caso la squadra di Pioli è ultima nella classifica della Serie A per tiri in porta: 14 a pari merito con il Pisa. Davanti ai viola anche Genoa, Verona, Lecce e Parma, realtà che non godono di buona salute né ambiscono a traguardi diversi dalla salvezza. Un dato preoccupante che mette a nudo le enormi difficoltà di una Fiorentina fuori giri, senza idee e all'apparenza impotente.

Le rimonte inchiodano i viola.

Una miseria di conclusioni che si intreccia alla straordinaria facilità con cui Ranieri e compagni vengono rimontati. La gara di ieri è il quarto indizio di una prova che risale al 24 agosto per Cagliari-Fiorentina, quando i viola, passati in vantaggio con Mandragora (68'), sono stati ripresi da Luperto (94'). Stesso discorso il 21 settembre col Como: Mandragora (6') ha aperto le marcature, Kempf (65') e Addai (94') le hanno chiuse. Infine il 5 ottobre, Fiorentina-Roma: gol di Kean (14'), rimonta di Soulé (22') e Cristante (30').

Secondi per gol incassati.

Undici punti persi per via delle rimonte. Con un attacco più prolifico o una difesa più solida la Fiorentina occuperebbe la quinta posizione in classifica e non l'ultima. I viola hanno subìto 10 reti, come Lecce e Pisa. Solo il Torino ne ha incassate di più, cioè 13. E' il momento di rimboccarsi le maniche, a partire dalla trasferta di giovedì a Vienna che "potrebbe essere la boa della stagione", come sostenuto da Massiamo Marianella oggi pomeriggio a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro".

La classifica dei tiri in porta in Serie A.

Napoli 41

Inter 40

Como 35

Juventus 35

Verona 35

Atalanta 34

Milan 33

Roma 33

Torino 30

Bologna 28

Genoa 26

Udinese 26

Sassuolo 25

Cagliari 23

Lazio 22

Lecce 19

Parma 18

Cremonese 16

Fiorentina 14

Pisa 14