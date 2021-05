FIORENTINA-LAZIO 1-0, SEGUI IL LIVE SU FV!

35' - Su una punizione di Luis Alberto, salta di testa Milinkovic-Savic ma Dragowski è bravissmo a mettere in corner. Azione fermata per un fallo in area

34' - Viola ora galvanizzata dal successo: Lazio che appare un po' nervosa...

32' - GOOOOOOL!!! GOOOOL! ANCORA LUI!!! VLAHOVIC! Fiorentina in vantaggio! Azione meravigliosa di Castrovilli sulla sinistra, palla per Biraghi in profondità che mete al centro per Vlahovic che sulla linea di porta deve solo spingere in rete e mettere alle spalle di Reina. Viola avanti 1-0 e ventesimo gol per Vlahovic

30' - Chiusura molto buona di Milenkovic su Immobile: bravo stavolta il serbo a contrastare il numero 17 della Lazio

28' - Giallo per Acerbi che trattiene vistosamente Vlahovic lanciato in contropiede

26' - Potenziale grande occasione per la Lazio con Immobile (che era in offside): tocco sul secondo palo del centravanti sul secondo palo con la palla che sbatte sul legno. Viola salvata ma era tutto irregolare

22' - Mamma mia cosa si è mangiata la Fiorentina! Errore nel controllo di Radu che regala il pallone a Ribery che lancia Vlahovic il quale invece di tirare serve stranamente Bonaventura ma la Lazio recupera palla... era una ottima occasione, un regalo confezionato da Radu ai viola.

20' - Secondo corner per i viola: salta più in alto di tutti Caceres che però commette fallo sul diretto avversario

16' - Primo corner della partita, se lo guadagna Ribery per la Fiorentina. Dalla bandierina, cross di Biraghi, testa di Vlahovic con palla sopra la traversa

11' - Parata sensazionale di Dragowski: cross di Radu dalla sinistra, torre di Milinkovic-Savic dalla destra con Correa che si ritrova a tu per tu con il portiere polacco che respinge sulla linea di porta di riflesso, poi Pezzella spazza via. Ma che pericolo...

10' - Viola ancora in percussione: bella palla di Ribery per Castrovilli che dalla sinistra va al tiro, facile la parata a terra di Reina

8' - Su ribaltamento di fronte, palla di Ribery per Vlahovic lanciato in profondità ma Marusic fa un recupero splendido... era un'ottima chance

7' - Dormita di Milenkovic che viene superato nella corsa da Immobile che va a mettere al centro: Biraghi mette in corner

6' - Punizione Lazio con Luiz Alberto: esce Dragowski che travolge Milinkovic Savic ma a commettere il fallo era stato il serbo: punizione viola

5' - Giallo a Lorenzo Venuti per un fallo su Radu: scelta un po' severa di Maresca...

4' - Fiorentina ad un passo dal gol! Bella azione sulla sinistra con Ribery che dal centro si sposta sulla sinistra, va al cross e Bonaventura per poco di testa non devia in rete. Palla fuori di poco

3' - Lazio pericolosa! Cross di Lazzari dalla destra, Pezzella anticipa tutti e spazza via

2' - Prima notazione tattica: Milenkovic agisce come terzo centrale di sinistra, Caceres come centrale di destra

1' - Inizia la partita! Fiorentina che nel primo tempo attaccherà verso la Curva Ferrovia

0' - Squadre in campo! Fiorentina con il completo viola, Lazio con la divisa da trasferta verde pisello

Ennesima gara di fondamentale importanza per la Fiorentina, che si gioca molte chance di salvezza questa sera al Franchi contro la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da sei successi nelle ultime sette gare e da 15 gol segnati nelle ultime 5 partite. Alla luce del ko dello Spezia e dello scontro diretto di domani tra Benevento e Cagliari, diventerebbe importantissimo ottenere almeno un punto contro i biancocelesti, in piena corsa Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Quarta, Malcuit, Amrabat, Maxi Olivera, Barreca, Callejon, Montiel, Eysseric, Kouame, Kokorin.

Allenatore: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Musacchio, Muriqi, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Costanzo-Passeri.

IV uomo: Ghersini.

Var-Avar: Aureliano-Di Vuolo.