Fiorentina-Genoa, formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Braschi. Mandragora ok
Fiorentina e Genoa scendono in campo alle ore 15 all'Artemio Franchi per la 36esima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con l'esordio dal primo minuto per Braschi in attacco, preferito a Gudmundsson e Piccoli che vanno in panchina:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi. All Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Rugani, Kospo, Kouadio, Balbo, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison, Gudmundsson, Piccoli.
GENOA (3-4-2-1): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommarinva, onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo.
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