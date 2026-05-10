Fiorentina-Genoa 0-0, le pagelle: Di De Gea il gesto migliore, Parisi ci prova, gli altri portano il punto che serviva
DE GEA - Primo tiro di Vitinha semplice da bloccare, più difficile la parata da effettuare sul colpo di testa di Ostigard. Anche se l’azione è viziata da fallo la parata su Ekuban è il gesto migliore dell’intero secondo tempo, 6,5
DODÒ - Qualche errore banale in avvio, uno dei quali consente al Genoa di arrivare al primo tiro. Quando arriva al tiro spara altissimo e più o meno va nello stesso modo nella ripresa, tanto che sull'ultimo pallone sprecato fa infuriare la tribuna 5,5
PONGRACIC - Buona guardia su Colombo e sui palloni alti, poi alla lunga manca in precisione negli appoggi, 6
RANIERI - Buona chiusura di testa, su un cross dalla sinistra a metà del primo tempo, non va meglio su Ostigard che impegna De Gea. Di testa, su corner, manda fuori a inizio ripresa, 6
GOSENS - Cerca la spinta dalla sua parte che trova senza grande continuità. Attento nel secondo tempo non rischia nulla tranne quando mette una pezza nell’azione che Ostigard prova a chiudere sotto misura, 6
FAGIOLI - Gli scappa Colombo a metà del primo tempo nell’azione che porta Ekhator a tirare fuori. Meno preciso del solito negli appoggi, 5,5
PARISI - Nel primo tempo rimedia un colpo appena dentro l’area di rigore ma senza l’arbitro o il Var intervengano. Per poco non sblocca l’equilibrio in mischia a una decina di minuti dal novantesimo. Provare ci prova sempre, 6
Dal 40’st GUDMUNDSSON - S.v.
MANDRAGORA - Chiama al tiro Dodò, che spara alto, dopo una ventina di minuti. Al tiro potrebbe arrivarci anche lui ma più volte ritarda troppo la conclusione, 5,5
Dal 26’st BRESCIANINI - Controlla malissimo il primo pallone e per poco il Genoa non ne approfitta, poi recupera sicurezza, 6
NDOUR - A caccia di varchi prova qualche inserimento centrale senza però avere grandi rifornimenti. Ci prova da fuori un paio di volte nei primi minuti del secondo tempo ma senza fortuna e di lì a poco c’è qualche sbavatura di troppo, 5,5
Dal 26’st FABBIAN - Giusto in tempo per alimentare un po’ di giropalla in mezzo al campo, 6
SOLOMON - Spunto iniziale apprezzabile ma senza che ne nasca un’occasione da rete. Perde continuità col passare dei minuti, 6
BRASCHI - All’esordio in campionato è marcato stretto e nel primo tempo fatica a trovare spazi. Chiude la prima frazione con un tentativo di girata sugli sviluppi di un corner. Si prende gli applausi al termine della prima tra i grandi, 6
Dal 15’st PICCOLI - Molto movimento, pochi palloni giocabili, 6
VANOLI - Dal 1’ minuto c’è Braschi al centro dell’attacco, per il resto nessuna novità di formazione. Il primo tempo offre pochi spunti con un buon intervento di De Gea e quasi nessun sbocco alle azioni dei viola. Dopo un quarto d’ora nel secondo tempo richiama Braschi e inserisce Piccoli, poi tocca a Brescianini e Fabbian per Mandragora e Ndour, infine a Gudmundsson per Parisi. Porta a casa il punto che serviva per la salvezza aritmetica, 6
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