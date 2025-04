FirenzeViola Fiorentina-Empoli utile per osservare da vicino Anjorin: obiettivo viola, condiviso con l'Atalanta

La Fiorentina ieri ha battuto l'Empoli per 2-1 in una partita nel corso della quale ha potuto osservare da vicino, anche se solo per 45 minuti, Tino Anjorin. Il centrocampista inglese, acquistato dagli azzurri l'estate scorsa dal Chelsea, è uscito durante l'intervallo dopo aver preso un'ammonizione al 20'. D'Aversa lo ha tolto per questo motivo, ma anche perché nonostante il rientro sta ancora recuperando la forma in seguito a un infortunio alla coscia subito a inizio febbraio. Non è stato un periodo molto fortunato per il numero 8 empolese, ma nonostante questo i viola sono tra le squadre maggiormente interessate in vista del prossimo mercato estivo.

Un interesse che parte da lontano.

La Fiorentina segue Anjorin da diversi mesi, da quando ha iniziato a mettersi in mostra alla corte del patron Corsi. Un giocatore che già a gennaio era stato nominato da radio mercato per squadre come il Bologna e che ora è finito nel mirino non solo di Pradè e Goretti ma anche dell'Atalanta. L'ex Blues ha mostrato il proprio valore a sprazzi, non tanto per le proprie qualità, emerse proprio sotto la guida di D'Aversa, ma a causa dei tanti infortuni che spesso ne hanno interrotto la crescita e dunque l'esplosione definitiva.

La strategia e il costo del cartellino.

La Fiorentina in vista dell'estate potrebbe mettere di nuovo mano alla mediana e Anjorin ha le caratteristiche che il club viola potrebbe cercare nei prossimi mesi. Certamente il classe 2001 non è l'unico profilo che i dirigenti gigliati stanno seguendo, ma è uno dei nomi attenzionati in vista del mercato estivo. Il costo del suo cartellino sarebbe ampiamente al di sotto dei 10 milioni e un'eventuale retrocessione dell'Empoli potrebbe abbassare ulteriormente i costi dell'operazione.