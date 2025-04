Fiorentina-Empoli 2-1, le pagelle: Adli si riscopre prezioso, Mandragora trascinatore, ok Gud

DE GEA - Reattivo sul primo pallone che arriva dalla sinistra e che respinge di pugno. Può invece far poco sul gol dell’Empoli visto che Fazzini colpisce da due passi poi nel recupero risponde con i pugni al tiro di Kovalenko, 6

PONGRACIC - In avvio più di una disattenzione che consente all’Empoli di ripartire. Recupera misure e sicurezza nell’arco della partita, 6

PABLO MARÌ - Attento sulle palle alte in avvio è molto puntuale. Resta vigile fino al novantesimo, 6,5

RANIERI - Ruba un gran pallone dentro l’area dopo il quarto d’ora ma senza trovare l’assist giusto. In avvio di ripresa si fa ammonire rimediando la squalifica che sconterà domenica a Roma, 6

Dal 14’st COMUZZO - Fa buona guardia nonostante l’Empoli nel finale provi a spingere con convinzione, 6

FOLORUNSHO - Il primo pallone lo difende bene sotto la Maratona prendendosi i primi applausi. Resta vigile fino a quando però perde Fazzini che trova il gol che rimette in partita l’Empoli. Si vede al tiro dopo una ventina di minuti nel secondo tempo, poi Palladino lo richiama probabilmente nell’ottica del Betis dopo un’altra gara di sacrificio e pure un po’ di sofferenza, 6

Dal 24’st PARISI - Si guadagna una buona punizione a cinque minuti dalla fine, 6

MANDRAGORA - Il raddoppio è un gesto da vedere e rivedere fino alla noia, una rovesciata pazzesca che vale il due a zero dei viola. Bella palla per Gudmundsson, dentro l’area, che impegna Vasquez. Ormai il trascinatore di questa Fiorentina, 7,5

CATALDI - Anjorin lo colpisce da dietro rimediando il giallo dopo il quarto d’ora. Alza il pressing nei momenti più difficili, 6,5

ADLI - Al rientro dal primo minuto al posto di Fagioli gli bastano 7 minuti per presentarsi davanti a Vasquez e segnare l’uno a zero. Aggiunge anche il cross sul quale Mandragora si esalta segnando il due a zero. Esce zoppicando lievemente dopo una gara più che positiva, 7

Dal 14’st RICHARDSON - Non un brutto impatto sulla partita anche se ogni tanto pasticcia un po’ troppo, 6

GOSENS - Buona spinta dalla sua parte anche se in avvio di ripresa perde il duello con Goglichidze sulla fascia nell’azione che porta al gol Fazzini. Trova solo l’esterno ella rete sull’invito di Zaniolo a ridosso della mezz’ora del secondo tempo. Meno appariscente del solito ma concreto, 6

GUDMUNDSSON - Su uno dei primi palloni del match manda Adli in porta a firmare il vantaggio. Resta in partita e dopo venti minuti nella ripresa, su invito di Mandragora, trova la buona risposta di Vasquez. Continuo, 6,5

Dal 37’st FAGIOLI - Qualche buona giocata, 6

BELTRAN - Triangolazione all’altezza nell’azione del gol di Adli poi finisce tra gli ammoniti. Stavolta non è troppo pericoloso ma svaria in molte zone del campo, 6

Dal 24’st ZANIOLO - Entrato da poco trova un bello spunto sul fondo chiamando al tiro Gosens. Riesce comunque a tenere un po’ alta la sua squadra, 6

PALLADINO - Confermate le indicazioni della vigilia con Folorunsho al posto di Dodò e con Adli che spinge Fagioli in panchina a inizio gara. Dopo un paio di disattenzioni in avvio i suoi passano avanti con una bella azione nella quale Gudmundsson manda in porta Adli. Di lì a qualche minuto la rovesciata di Mandragora migliora ulteriormente le prospettive. In avvio di ripresa Fazzini riapre la partita, poco prima che entrino Comuzzo e Richardson per Ranieri e Adli, poi è il turno di Zaniolo e Parisi per Beltran e Folorunsho. Chiude la sfida con Fagioli sulla trequarti dietro a Zaniolo e anche se con sofferenza porta a casa un’altra vittoria preziosa perché maturata senza gente come Kean e Dodò. Anche se la Roma vince a Milano la sua Fiorentina resta in corsa per l’Europa e ora può pensare alla semifinale con il Betis Siviglia, 7