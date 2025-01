Fiorentina e Napoli trattano ma Comuzzo non spinge per l'addio e aspetta i club

Pietro Comuzzo è al centro di una trattativa serrata tra Fiorentina e Napoli per un eventuale passaggio, entro la fine dell'attuale finestra di calciomercato, alla corte di Antonio Conte in azzurro. Oggi è la giornata decisiva per capire se alla fine l'affare si concluderà positivamente oppure se alla fine il giovane difensore, talento cresciuto nelle giovanili viola, resterà ancora a Firenze almeno fino al termine di questa stagione.

In attesa nonostante tutto

Comuzzo avrebbe potuto spingere per questa soluzione, attratto da un contratto almeno 5 volte più oneroso di quello che percepisce attualmente in viola. Attratto anche dalla possibilità di allenarsi con uno degli allenatori più importanti d'Europa oltre al fatto di potersi giocare la possibilità di vincere lo scudetto a 20 anni. Ma da quanto ci risulta, il giocatore ha proseguito ad allenarsi senza perdere uno scatto o un contrasto. Dando al procuratore l'ok per parlare col Napoli, ma senza spingere in quella direzione, anzi quasi inibito dal rischio di poter perdere qualcosa lasciando già adesso il Viola Park.

Il peso della gratitudine

Il soldatino di Palladino è un ragazzo all'antica, sente il peso della gratitudine nei confronti di chi l'ha lanciato nel grande calcio, e non stiamo parlando solo del suo attuale allenatore, ma della Fiorentina in generale. Anche per la vicinanza ricevuta nel dramma della perdita della madre. Per questo non ha battuto i piedi per chiedere di essere lasciato andare. Non ha fatto dichiarazioni né post sensazionalistici per forzare la mano in chiave Napoli. E soprattutto, come detto, al contrario di chi in passato aveva mandato certificati pur di non allenarsi con i compagni, non ha perso un minuto di allenamento.

La permanenza non cambierebbe Comuzzo

Se alla fine la trattativa col Napoli dovesse fallire, sicuramente il contraccolpo dopo il clamore mediatico intorno a questo affare potrebbe essere naturale, ma l'approccio alla stessa trattativa da parte di Comuzzo fa pensare che difficilmente cambierà qualcosa nel suo rendimento quotidiano e in partita. Adesso il giovane difensore è sulla riva del fiume in attesa di veder scorrere il proprio destino, ma non ha fretta di tuffarsi. E questo, nel calcio moderno, è già una notizia.