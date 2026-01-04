Fiorentina-Cremonese 0-0, iniziata la ripresa al Franchi
78'- Traversone dalla trequarti di Zerbin in area di rigore viola, fa buona guardia Comuzzo che serve De Gea ed evita problemi.
75'- Cambio anche nella Fiorentina con Fortini che prende il posto di Ndour.
75'- Triplo cambio nella Cremonese. Entrano Zerbin, Sanabria e Moumbagna escono Vardy, Payero e Bonazzoli
73'- Sinistro dal limite di Gosens forte ma centrale. Blocca senza problemi Audero.
72'- Bella percussione centrale di Fagioli che arriva al limite dell'area ma perde palla.
69'- Mischia in area con Piccoli penalizzato dal fischio di La Penna per un fallo su Terracciano.
66'- Altro fallo subito da Fagioli e altra punizione in trequarti per la Fiorentina.
66'- Doppio cambio nella Fiorentina, escono Parisi e Ranieri ed entrano Solomon e Gosens.
63'- Angolo per la Fiorentina battuto da Fagioli che trova in area di rigore Ranieri. Il difensore viola in caduta colpisce male e debolmente servendo di fatto la sfera ad Audero.
60'- Occasione Cremonese! Errore di Ranieri che sbaglia un controllo e perde palla nella sua metà campo sul pressing di Vardy. L'inglese entra in area serve sul secondo palo Bonazzoli ma trova la super chiusura di Comuzzo.
59'- Cambio nella Cremonese, esce Vandeputte entra Vazquez.
58'- Palla messa in mezzo su punizione da Fagioli e colpo di testa alto e debole sopra la traversa di Ranieri.
57'- Fallo di Grassi su Fagioli in trequarti offensiva per la Fiorentina.
56'- Ritmi più blandi in questo inizio ripresa, anche se è sempre la Fiorentina a condurre il gioco.
53'- Traversone dalla sinistra di Gudmundsson per Piccoli intercettato sul primo palo dalla difesa della Cremonese.
50'- Verticalizzazione di Fagioli per Ranieri, bravo Terracciano a tagliare fuori con il corpo il difensore viola.
48'- Parte forte la Fiorentina. Scarico di Gudmundsson al limite per Mandragora che calcia di prima intenzione ma trova la respinta della difesa ospite.
45'- Al via il secondo tempo del match!
---INTERVALLO---
51'- Termina qui il primo tempo. Una buona Fiorentina non riesce a chiudere in vantaggio la prima metà di gara contro la Cremonese.
50'- Altro tentativo di conclusione di Gudmundsson in quello che è un vero e proprio assalto finale dei viola. Sinistro dell'Islandese sul primo palo respinto da Audero.
48'- Destro da fuori area di Gudmundsson respinto dalla difesa ospite.
47'- Traversone di Ranieri, uscita alta di Audero che perde palla. Nessun giocatore viola riesce però ad approfittarne.
45'- Saranno 6 i minuti di recupero.
44'- Gioco ripreso ma sempre molto spezzetato per dievrsi falli commessi dalla Cremonese.
42'- Ammoniti sia Dodo che Payero. Espulsi due componenti delle panchine, uno per squadra.
40'- Scontro tra Payero e Dodo e tensione che sale all'interno del match dopo l'episodio del rigore revocato ai viola.
39'- Clamoroso, revocato il calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di Piccoli su Baschirotto antecedente all'intervento del difensore della Cremonese.
37'- La Penna chiamato al monitor dal Var per rivedere il contatto.
36'- Calcio di rigore per la Fiorentina! Fallo di Baschirotto su Piccoli.
35'- Doppia occasione per la Fiorentina. Prima un cross dalla destra pericoloso di Dodo respinto dalla difesa poi un altro traversone di Gudmundsson smanacciato via da Audero.
33'- Altra bella palla messa in mezzo dalla sinistra da Fagioli che attraversa tutta l'area di rigore della Cremonese pericolosamente e termina sul fondo.
31'- Brutto rinvio di Ranieri che serve Vardy sulla sinistra. Gioco però fermo per un fuorigioco di Bonazzoli.
28'- Cambio nella Cremonese, esce Bondo ed entra Grassi.
26'- Bella combinazione tra Ndour e Dodo sulla destra con quest'ultimo che però sbaglia il cross servendo di fatto Audero.
24'- Tentativo di cross dalla sinistra di Gudmundsson murato in fallo laterale da Barbieri.
20'- Ammonito Bondo per un brutto fallo ai danni di Parisi.
19'- Altra occasione Fiorentina! Parisi dal limite imbecca in area sul secondo palo Gudmundsson che calcia al volo ma viene disturbato da Payero e conclude così svirgolando il pallone sopra la traversa.
18'- Bella giocata di Piccoli. L'attaccante viola si gira spalle alla porta, salta di forza Baschirotto e calcia però debolmente dal limite. Blocca centralmente Audero.
17'- Altra imbucata in area della Fiorentina per Piccoli che prova a girarsi e a concludere ma trova la deviazione di un difensore avversario.
14'- Ancora Fiorentina! Bel sinistro da fuori area di Mandragora che tiene basso il pallone e trova la pronta risposta sul primo palo di Audero, bravo ad allungare la sfera in corner.
13'- Risponde la Cremonese. Conclusione alta sopra la traversa di Payero.
12'- Incrocio dei pali colpito dalla Fiorentina! Bel cambio di gioco di Ranieri per l'inserimento in area di Parisi che colpisce bene di testa ma centra in pieno l'incrocio dei pali.
9'- Brutta uscita alta di Audero sull'angolo battuto dalla Fiorentina. La palla arriva a Ranieri che però sul secondo palo non riesce a controllare.
8'- Altra bella imbucata di Fagioli per Mandragora che calcia di destro in modo non preciso ma trova una deviazione che porta comunque ad un angolo per i viola.
5'- Altra occasione viola. Recupero palla alto di Fagioli che dal limite dell'area calcia di mancino trovando la risposta centrale di Audero.
5'- Prima sortita offensiva della Fiorentina. Bella apertura sulla sinistra di Fagioli per Gudmundsson che entra in area, calcia in porta ma viene murato.
2'- Fallo di Pongracic su Bonazzoli a metà campo e punizione per gli ospiti.
1'- Iniziata Fiorentina-Cremonese!
14:57- Squadre in campo, a breve il fischio d'inizio.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mari, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame.
Allenatore: Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.
È la prima gara del 2026 per la Fiorentina, che dopo la sconfitta contro il Parma al Tardini, torna a giocare al Franchi, davanti ai suoi tifosi, la dove è arrivato l'unico successo in Serie A del club gigliato. I viola, guidati in panchina da Paolo Vanoli, vanno alla ricerca di una vittoria che permetterebbe alla squadra gigliata di accorciare in modo importante sulle dirette concorrenti per la salvezza e di guardare con più fiducia al proseguo del campionato, in attesa di novità dal mercato.
