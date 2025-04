FirenzeViola Fiorentina, Commisso avvia la missione Kean: ecco il piano per confermarlo

L'uomo copertina di casa Fiorentina viene da Vercelli e il suo nome è Moise Kean, arrivato al 16esimo centro in Serie A (il 24esimo stagionale) contro l'Atalanta. L'attaccante classe 2000 si è ormai conquistato l'amore incondizionato di Firenze e per l'ennesima volta ha realizzato un gol da tre punti: sono 15 i punti portati dai gol di Kean alla Fiorentina. Un bottino niente male per un giocatore che veniva da una stagione da zero gol. Con le reti, ma anche con i comportamenti da leader di questa squadra, l'ex Juventus si è attirato anche i riflettori di mezza Europa e la società viola è già al lavoro per provare a trattenere un talento che fa gola a tutti, in Italia ma soprattutto in Premier League dove i 52 milioni di euro della clausola valida dal 1° al 15 luglio non fanno certo paura.

Pradè e Commisso sperano

Al di là di ciò che accadrà da qui al termine della stagione, è improbabile che Kean possa restare alla Fiorentina anche il prossimo anno senza un adeguamento di contratto o quantomeno uno sviluppo dell'attuale accordo pattuito in estate con scadenza 2029 a poco più di 2 milioni di euro a stagione. Una cifra non più in linea con le prestazioni di uno dei migliori bomber in circolazione, che in queste settimane saranno ridiscusse tra i dirigenti, l'entourage del calciatore e il presidente Rocco Commisso che vorrà sfruttare queste tre settimane a Firenze anche per intavolare quantomeno i discorsi sull'eventuale permanenza di Kean un altro anno.

Le condizioni per la permanenza

Il giocatore - è bene chiarirlo - ha già fatto intendere alle persone vicine a lui di volersi concentrare solo su questo finale di stagione, senza dare ascolto a voci o interessi di altri club. A Firenze sta benissimo e ha ritrovato la gioia di giocare a calcio, cosa non da poco, per questo non ha certo intenzione di lasciare in estate. Le condizioni di una permanenza di Kean però sono abbastanza chiare: che la Fiorentina lotti anche la prossima stagione per obiettivi importanti - che quindi sia allestita una squadra all'altezza - e un adeguamento del contratto. A quali cifre e con quali prospettive è ancora decisamente troppo presto per definirlo, ma la questione è chiara: ci sono i margini perché Kean sia ancora un attaccante della Fiorentina la prossima stagione. Ma le parti dovranno riflettere e non poco le prossime settimane.