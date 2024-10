FINALMENTE IKONÈ, SOTTIL E QUARTA SI FANNO PERDONARE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Beffato da una deviazione sul tiro di Mambimbi incassa il primo gol dopo 22 minuti. Più attento sul tiro dal limite dello stesso Mambimbi. Beffato dal colpo di testa di Görtler ha colpe relative, 6

KAYODE - Non è impeccabile la prima diagonale visto che in quell’occasione Mambimbi colpisce di testa mandando alto. Poco preciso al tiro rischia molto anche nella ripresa quando Mambimbi non trova la deviazione sotto misura. Non esattamente in serata, 5,5

MORENO - Nel primo tempo è quello che sbaglia meno ed è autore anche di buon anticipo. Palladino lo cambia dopo l’intervallo ma la sua non è prova da buttare, 6

Dal 1’st COMUZZO - Dalla sua parte Görtler colpisce di testa trovando il gol del 2-2, lui però è autore di un buon break dopo il quale manda Kouamè in area di rigore. Attento, 6

QUARTA - Primissimo intervento in scivolata in area di rigore con palla messa in corner. Va peggio in occasione del vantaggio svizzero di Mambimbi perché è il suo passaggio ad avviare l’azione svizzera. Come spesso capita si fa perdonare sotto porta firmando il pareggio in avvio di ripresa. Poggio e buca fanno pari, 6

BIRAGHI - Bello il traversone per Kouamè che alza sopra la traversa da buona posizione. Altrettanto il cross dalla bandierina sul quale Quarta trova la via del pari, 6,5

Dal 38’st GOSENS - Trova il modo di scrivere il proprio nome nel tabellino, 6,5

RICHARDSON - Un po’ troppo svagato in una zona del campo nevralgica non è esente da colpe nemmeno sul primo gol svizzero. Un po’ meglio nella ripresa ma non è una serata memorabile, 5,5

ADLI - Un pizzico di responsabilità anche per lui in occasione dell’azione che vale il gol del San Gallo. Non va meglio poco dopo quando perde un brutto pallone che porta Mambimbi di nuovo al tiro. Impreciso, 5

Dal 18’ st CATALDI - Entra con buona vivacità seppure rimedi il giallo subito dopo il gol del 3-2 viola, 6

IKONÈ - Punta un paio di volte Noah che presidia la sua fascia ma senza arrivare al tiro. Più tardi manca la misura nell’appoggio su Kouamè libero dentro l’area di rigore ma in avvio di secondo tempo resta freddo davanti al portiere trovando prima il 2-1 e di lì a poco anche il gol del 3-2. Finalmente decisivo, 7,5

BOVE - Avanzato sulla trequarti avrebbe il merito di fornire un buon assist per Kouamè che è però in off-side. Splendido l’assist che manda in porta Ikonè per il gol del 2-1, 6,5

Dal 18’ st BELTRAN - Conclude una buona triangolazione con Sottil senza tuttavia angolare il tiro che viene parato, 6

SOTTIL - Strozza troppo il tiro dopo una decina di minuti concludendo troppo debolmente. Migliore la conclusione al quarantesimo che impegna il portiere degli svizzeri. Ha il merito di rendersi pericoloso in avvio di ripresa con un paio di tiri respinti e soprattutto con l’azione che porta Ikonè a firmare il 3-2. Esce sul finale dopo un ottimo secondo tempo, 7

Dal 39’st PARISI - S.v.

KOUAMÈ - Primo pallone offerto da Biraghi sul quale ha il giusto tempismo ma non la mira adeguata visto che alza sopra la traversa. Trova la rete più tardi ma si fa pizzicare in fuorigioco. Nella ripresa azzecca l’assist per il secondo gol di Ikonè ma qualche minuto più tardi pasticcia dentro l’area di rigore. Sfortunato in occasione del palo nel recupero chiude una gara fatta da più bassi che alti ma comunque sufficiente, 6

PALLADINO - Risparmia Beltran dal 1’ con Ikonè e Sottil esterni e Kouamè punta, dietro c’è Moreno accanto a Quarta con Kayode e Biraghi terzini. Il primo tempo dei suoi, concluso in svantaggio, non è buona ma la reazione nel secondo tempo vale altri tre punti europei e la terza vittoria consecutiva, 6,5