FEELING DA RITROVARE, MA NICO HA VOGLIA DI RIPARTIRE

Nico Gonzalez ha fatto rientro a Firenze in queste ore dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il ritiro con l'Argentina e di conseguenza il sogno Mondiale.

Adesso per l'ex Stoccarda sarà tempo di terapie e riabilitazione, con i tempi di recupero che si stimano aggirarsi attorno ai 30/45 giorni. Oltre a ciò si aprirà un nuovo capitolo della sua avventura in viola, che fino all'inizio di questa stagione, al netto del Covid che lo tenne out per quasi un mese lo scorso anno, era stata più che positiva con 8 reti e 9 assist all'attivo nella stagione 2021/2022.

Quest'anno però le cose stanno andando in modo decisamente diverso, con lo spettro dei tanti infortuni patiti ai tempi dello Stoccarda che sembra riaffacciarsi spaventosamente. Sono infatti solo 10 le partite giocate da Nico Gonzalez in questa stagione, tra tutte le competizioni, con 4 reti messi a segno. Media gol che all'apparenza potrebbe sembrare buona, ma che è inevitabilmente mascherata dalle tante assenze (11 per infortunio, più due panchine).

La lunga sosta permetterà in ogni caso all'argentino di mettere nel mirino la sfida del 4 gennaio contro il Monza e soprattutto di ritrovare quel feeling con l'ambiente viola che è sembrato perso in queste settimane. Ma Nico è pronto e come ha dichiarato pensa solo a rimettersi in gioco.