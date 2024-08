FATTA PER DE GEA: CONTRATTO ANNUALE CON OPZIONE. ACCORDO TERRACCIANO-MONZA

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Siamo a un punto di svolta per la porta della Fiorentina. David De Gea è virtualmente un giocatore di Raffaele Palladino: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’operazione è fatta. Per l'estremo difensore spagnolo è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva (2 milioni di euro più 1 di bonus con opzione a suo favore per stagione 2025-2026 per andare a prendere 3+1 di bonus).

Pietro Terracciano invece prepara le valigie: ha già l’accordo con il Monza (che gli ha prospettato un biennale con eventuale opzione), che sta aspettando solo la definizione della trattativa per De Gea così da poter affondare per l'ex Empoli già nelle prossime ore.

Chiuso il discorso portiere, domani dovrebbe essere il giorno giusto per annunciare finalmente la fumata bianca sul fronte Albert Gudmundsson. Nella giornata di oggi è tornato il sereno per il classe 1997 islandese, con il quale esiste un accordo ormai da giorni. Il Genoa si è convinto ad accettare l'offerta della Fiorentina e c'è fiducia per il buon esito della trattativa. Piano piano ogni tassello sta andando al proprio posto. Entro ventiquattro ore la società di Rocco Commisso potrebbe, quindi, avere annunciato due nuovi acquisti.