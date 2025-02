FirenzeViola Fagioli pronto al debutto alla Scala. All'Inter ha già segnato grazie a... Gosens

Non sarà un debutto come gli altri e non potrebbe essere altrimenti. Firenze è pronta a scoprire Nicolò Fagioli nella notte di Milano, in una partita contro l'Inter che può voler dire tanto per l'intero campionato italiano. Il centrocampista classe 2001 aveva messo la partita di stasera nel mirino fin dalle ore successive al suo approdo ufficiale alla Fiorentina, il momento sta finalmente arrivando. Nella "Scala del calcio", come viene soprannominato San Siro, Fagioli spera di iniziare al meglio la sua nuova avventura.

Sì, ma dal 1' o a partita in corso? Palladino riflette

Non sono ancora stati sciolti i dubbi di formazione per il centrocampo che Palladino alla fine sceglierà stasera per la sua Fiorentina. L'esperimento Richardson-Mandragora giovedì sera al Franchi ha pagato i suoi dividendi con il marocchino che ha fatto finalmente intravedere quelle qualità che hanno spinto il club viola a spendere oltre 10 milioni di euro per lui in estate, per questo ad ora l'opzione più probabile è proprio quella di rivedere dal 1° minuto in campo i due mancini. Ma Fagioli scalpita e con un Adli assente per infortunio e un Cataldi ancora non al 100%, la decisione finale sarà presa solo questo pomeriggio.

Fagioli e quel gol all'Inter

Giocare contro l'Inter non è mai normale, ancora di più se ti chiami Fagioli e contro i nerazzurri hai segnato probabilmente il gol più importante della tua ancora giovane carriera. Accadde in una fredda serata di novembre nel 2022, in uno Juventus-Inter 2-0 che vide il gol finale proprio del centrocampista allora 21enne in contropiede, su un tiro deviato da un suo compagno attuale alla Fiorentina, quel Robin Gosens che con una deviazione in scivolata beffò Onana, e che oggi è diventato un leader della squadra viola. Difficile immaginare un epilogo simile nella serata in cui l'Inter avrà fame di vendetta dopo la batosta di giovedì sera, però si sa, sognare non costa nulla. E allora perché non immaginare un esordio con rete per il grande acquisto invernale della Fiorentina?