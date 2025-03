FirenzeViola Fagioli ha bisogno di continuità e Palladino lo sa: con il Panathinaikos l'occasione giusta

Raffaele Palladino sta cercando di cucire su misura un ruolo ad hoc per Nicolò Fagioli che, dopo l’esperienza alla Juventus è arrivato alla Fiorentina con grandi aspettative. Il tecnico viola sembra determinato a trovare la posizione giusta per valorizzare le doti del giovane talento, ma finora il percorso non è stato semplice. Anche dopo Lecce lo stesso tecnico viola ha ammesso che "Nicolò ha giocato meno e ora ha bisogno di continuità. Ultimamente è subentrato bene" facendo intendere che presto potrebbe arrivare il suo momento. Ad oggi una sola partita da titolare, giocata come trequartista, dove la sua prestazione in quella zona di campo non ha convinto appieno.

La sfida di Conference League contro il Panathinaikos che si giocherà giovedì potrebbe rappresentare la giusta occasione per riscattarsi. Considerato che, nell’ultimo match con il Lecce, l’ex juventino è partito dalla panchina, la sua presenza da titolare in Europa potrebbe essere una mossa strategica. L'assenza di Ndour (che non è in lista UEFA) a centrocampo potrebbe favorire l'inserimento di Fagioli dal primo minuto, anche per rifiatare alcuni giocatori, come Mandragora, che sono stati impiegati di più nelle ultime gare, soprattutto in vista del big match di domenica contro il Napoli.

Palladino è consapevole che il calendario è fitto e le energie potrebbero essere un fattore decisivo nelle prossime settimane, ecco perché è fondamentale dare a Fagioli la continuità necessaria per crescere. La sfida contro il Panathinaikos potrebbe essere un passo decisivo per il centrocampista, che, con la fiducia di Palladino e il giusto ruolo, potrebbe finalmente esprimersi al meglio, proprio mentre la Fiorentina si prepara nel mese di marzo ad affrontare un calendario infernale di partite decisive. Questo potrebbe essere solo l'inizio di una nuova fase per il talento ex Juventus, pronto a dimostrare di che pasta è fatto.