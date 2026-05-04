FirenzeViola Fagioli e quei numeri preziosi per un centrocampista

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La Fiorentina vuole archiviare la salvezza al più presto anche e soprattutto per progrsammare il futuro. La prima mossa sarà decidere se andare avanti o meno con Paolo Vanoli, per poi prendere le decisioni sui giocatori. C'è attesa soprattutto per i senatori e i leader, sia su chi ha deluso sia su chi invece con Vanoli ha trovato una sua dimensione come Nicolò Fagioli.

Numeri importanti

Quando da regista ha preso la squadra sulle spalle, la Fiorentina ha sempre girato. Ed anche le statistiche lo incoronano come uno dei centrocampisti più utili della serie A. Fagioli ha preso infatti parte a cinque gol (2 reti e 3 assist) in questa Serie A e solo nel 2022/23 (sei con la maglia della Juventus, 3G+3A) ha fatto meglio in una singola edizione del massimo campionato; inoltre, tra i centrocampisti, soltanto Nicolò Barella ha mandato al tiro più volte (67) i compagni di squadra nel torneo in corso rispetto al giocatore della Viola (60).

Uomo mercato

Numeri che lo rendono dunque anche uomo mercato, tra la corte del Milan e di alcuni club all'estero. Lo stesso Fabio Paratici lo ha definito "da Barcellona" e ha detto di sperare di trattenerlo. Per lui, al centro di un nuovo ciclo, la possibilità di confermarsi e consacrarsi in viola nel ruolo. Se così non sarà le big dovranno presentarsi però con la cifra giusta, minimo 30 milioni.