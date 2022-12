ESCLUSIVA FV, STASERA LA CENA DI NATALE DELLA FIORENTINA: ECCO TUTTE LE IMMAGINI

In casa Fiorentina è già tempo di Festa di Natale. Il club viola ha organizzato per questa sera, presso la stazione Leopolda di Firenze, la consueta cena natalizia coinvolgendo ovviamente la prima squadra maschile, quella femminile, i dipendenti di tutta la società e anche gli sponsor. Le prime ad arrivare sono state le ragazze viola di coach Panico mentre poco dopo è stato il turno di Biraghi e compagni, tutti accompagnati dalle rispettive compagne. Lo slogan scelto per l'edizione odierna dell'evento natalizio, a differenza di quello delle prime squadre che è "Play to be different", è "Shine to be different", ovvero "Risplendi per distinguerti". In calce è possibile vedere alcune immagini e video realizzati in esclusiva da Firenzeviola.it con l'arrivo di alcuni partecipanti alla festa (oltre 500 gli invitati).