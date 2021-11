EMPOLI-FIORENTINA, SEGUI IL LIVE DI FV!

Sarà un Empoli-Fiorentina importantissimo quello che si giocherà allo stadio Castellani questo pomeriggio: la squadra di Andreazzoli vuole continuare a stupire e vincere, quella di Italiano invece può davvero sognare e con altri 3 punti punterebbe definitivamente dritta all'Europa. Due squadre divise da appena 5 punti in classifica che si daranno battaglia per avere la meglio in un derby che l'ultima volta significava spareggio per non lottare per retrocedere. Stavolta le emozioni speriamo siano diverse: restate con FirenzeViola.it per seguirle in diretta!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Tonelli, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano