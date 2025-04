FirenzeViola Emergenza sulla fascia destra: Folorunsho prima scelta, ma occhio a Parisi

Uno dei grandi temi in vista della partita di giovedì contro il Real Betis è: chi giocherà a destra? Stando a quanto dicono i medici Dodo non recupererà prima di tre settimane, motivo per cui si impone una riflessione su chi possa sostituire nel migliore dei modi il terzino brasiliano. L'incontro di giovedì non sarà una passeggiata, tutt'altro. E poi la posta in palio è altissima, la Fiorentina vuole provare in tutti i modi a conquistare la terza finale consecutiva di Conference League.

Folorunsho confermato a tutta fascia?

Il primo scenario prevede l'impiego di Michael Folorunsho a tutta fascia. Il calciatore in prestito dal Napoli si è messo a disposizione fin dal suo arrivo a gennaio, occupando tutte le posizioni possibili tranne la sua di competenza. La certezza di giocare gli fa gola, probabilmente anche più della necessità di ricoprire un ruolo che lo esalti, fatto sta che l'allenatore si è detto ben disposto a confermarlo come quinto di centrocampo. Probabilmente è la prima scelta fra le possibili.

Parisi più di Moreno come alternativa.

Il secondo scenario coinvolge Fabiano Parisi. Anche in questo caso si tratterebbe di un giocatore adattato - i viola non hanno voluto cautelarsi con una riserva di ruolo a gennaio - e in particolare di un mancino spostato a destra. A Parisi era già successo nell'era Italiano: una sorta di flop a dire la verità. Il terzo scenario, Matias Moreno, è da scartare secondo le indicazioni date da Palladino . "È più un quinto di copertura" le parole dell'allenatore sull'argentino. Entro breve la scelta definitiva.