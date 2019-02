EDI A SORPRESA. PIOLI COGLIE I PRIMI FRUTTI DELLA SUA FIDUCIA

Edimilson Fernandes si è conquistato la scena nel pomeriggio di Udine. Un po' a sorpresa, a voler essere onesti, dato che fino agli ultimi periodi le prestazioni iniziali dello svizzero, in prestito dal West Ham, con la maglia della Fiorentina non erano state delle più scintillanti. Anzi, l'utilizzo frequente da parte di Pioli è stato Ciononostante Pioli non ha mai voluto far venire meno la fiducia nei confronti del ragazzo, da lui fortemente voluto in squadra - come sottolineato nel corso di numerose interviste - e mantenuto con una certa continuità nell'undici titolare. Soprattutto riscoprendolo come mediano davanti alla difesa, e chiedendogli un'interpretazione vecchio stile del ruolo, nel badare maggiormente alla legna, e alla sua capacità di gama nel recupero alto piuttosto che non alla rifinitura dei passaggi in uscita. Soprattutto per l'esigenza di riportare Veretout al suo ruolo originario di interno.

E nella giornata più brutta del francese da inizio stagione a oggi, ci ha pensato invece un uomo fuori dalle previsioni di chiunque quale Edimilson a togliere le castagne dal fuoco. Con una micidiale conclusione da fuori, un missile terra-aria che richiede discrete doti di coordinazione ed equilibrio. Una perla per scrollarsi di dosso la ruggine e provare a rovesciare improvvisamente le valutazioni sul suo conto. La prima firma in viola arriva con tanto di tenera dedica al figlio Kayden, nato in autunno e finalmente oggetto di un pensiero dopo un gol. Adesso Edimilson può guardare al futuro con rinnovata fiducia, la stessa che ha riposto in lui finora mister Pioli, e della quale si aspetta di essere contraccambiato ancora dopo aver cominciato a raccogliere i frutti di essa. Nonostante alcune voci di mercato arrivate dall'Inghilterra che vorrebbero la Fiorentina aver già deciso sul suo conto e su un riscatto da non voler esercitare.