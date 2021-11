DRAGOWSKI, NESSUN INCONTRO PER IL RINNOVO. FUTURO SEMPRE PIÙ IN BILICO

La buona notizia per quanto riguarda Bartlomiej Dragowski è che per la prima volta dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli di Spalletti, il portiere polacco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. È molto probabile dunque che torni già con il Milan a difendere la porta della Fiorentina, dopo un'assenza piuttosto lunga in linea con la gravità della lesione alla coscia destra. Anche se, viste le ottime prestazioni di Terracciano in queste ultime gare, il suo posto da titolare non è più così certo.

L'avvio di stagione del classe '97 è stato pieno di tormenti, dal rosso rimediato alla prima giornata contro la Roma di Mourinho all'Olimpico fino all'infortunio, alternato però ad una crescita costante soprattutto con i piedi. Si riapre quindi il ballottaggio in porta per la Fiorentina con il polacco leggermente dietro, almeno per il momento, a Terracciano. Quest'ultimo ha anche ribadito recentemente in un'intervista che il rapporto con il polacco è più che buono: "Con lui e con tutti i portieri sto bene ed ho un gran rapporto. Sono delle grandi persone, anche Dragowski mi è sempre stato vicino quando ho giocato. Le sue grandi doti tecniche passano in secondo piano nel nostro rapporto perché siamo intelligenti e c'è un bel clima anche con Rosati. Ovvio, tutti vorrebbero giocare, ma c'è rispetto".

Da sistemare, però, c'è la questione rinnovo. Il suo contratto scade nel 2023 e secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it non c'è alcun incontro in programma, almeno nelle prossime settimane, con l'entourage del portiere per parlare del futuro del loro assistito. La richiesta degli agenti è una cifra che supera i 2 milioni netti a stagione. Le squadre sulle sue tracce ci sono e non sono poche e intanto il suo futuro sembra sempre più lontano dal capoluogo toscano.