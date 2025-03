Dodo pronto agli straordinari di marzo. Il rinnovo è a un passo, il Brasile no

Difficile dare un giudizio sulla stagione che Domilson Cordeiro dos Santos, per tutti Dodô, sta facendo alla Fiorentina. Reduce dal grave infortunio dell'anno scorso, il laterale si è piano piano ripreso il suo posto nello spogliatoio e nello scacchiere viola, tanto da costringere Kayode ad "emigrare" in Inghilterra per poter trovare un po' di continuità (in realtà, anche al Brentford il classe 2004 è stato più che altro in panchina). Arrivati al rush finale della stagione però, la sensazione è sempre quella che Dodo possa essere ancora più incisivo. Di sicuro lo pensa Palladino che si prepara a schierarlo ancora una volta sulla fascia destra contro il Napoli, per la terza partita in 9 giorni.

La scommessa con Kean

Ormai se ne è parlato a lungo: tra Dodo e Moise Kean si è subito stabilito un rapporto speciale, di simpatia. Che ha portato ad una scommessa: davanti a 10 assist del laterale brasiliano, l'attaccante avrebbe pagato una vacanza alla famiglia del compagno di squadra. Una cifra scesa a 4 assist, visti i diversi cioccolatini offerti da Dodo che Kean non è riuscito a scartare nella prima parte di stagione. Anche con il Panathinaikos, la grande occasione avuta sulla testa dalla punta è arrivata proprio dai piedi di Dodo, ma forse per non dover pagare la scommessa, il classe 2000 fallisce tutte le occasioni che gli mette a disposizione Dodo (ovviamente scherziamo, ndr). Siamo sempre fermi a un assist diretto in stagione, quello bellissimo contro l'Inter al Franchi. È evidente che se la Fiorentina vorrà sognare qualcosa di grande in stagione, parecchio passerà anche dagli assist che Dodo sarà in grado di fornire all'attaccante viola.

Il rinnovo non è in dubbio, il posto nel Brasile sì

Intanto Dodo si gode l'amore per e di Firenze. Con la società c'è già un accordo di massima per prolungare l'attuale accordo fino al 2029, probabile che venga ratificato al termine della stagione con conseguente aumento dell'ingaggio e ruolo da leader di una Fiorentina in cerca di autore. In campo Dodo ogni tanto prova a fare la voce grossa sugli avversari ma ciò che lo contraddistingue nello spogliatoio è il sorriso con cui prova ad affrontare tutti i periodi, anche quelli difficili come l'attuale della squadra viola. Oppure la mancata convocazione del suo Brasile, un sogno che Dodo continua a coltivare e che era riuscito a coronare nell'ultima pausa per le Nazionali dopo la squalifica di Vanderson. Stavolta non è andata bene ma siamo sicuri che questo non farà demordere il laterale nato a Taubatè.