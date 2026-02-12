FirenzeViola Nicolò Fagioli, un compleanno da leader della Fiorentina (senza alternative)

La stagione della Fiorentina non sta andando nel migliore dei modi ma di sicuro tra le note liete c'è Nicolò Fagioli, con un rendimento che dopo le incertezze iniziali e nel ruolo davanti alla difesa che gli ha cucito addosso Vanoli, è stato fin qui in crescendo. Non esente da errori quando non è supportato dagli altri in mediana, ma con una visione di gioco e palloni giocati che ne denotano talento e qualità.

Compleanno da leader

Oggi compie 25 anni, età che fa capire che può sempre migliorare anche se nella nuova posizione è stato il primo a entrare nell'ottica della salvezza e che tutti devono prendere la squadra sulle spalle dimostrando personalità. Una posizione arretrata che gli permette di fare lanci e assist per i compagni (tre quest'anno) anche se è lontano dalla porta e in 28 partite non è così riuscito a fare gol. Ma a riempire l'area devono essere appunto altri, così come ad interdire il gioco altrui, lasciano il palleggio e l'impostazione a lui appunto.

Quali alternative?

Il problema è che Fagioli nella Fiorentina non ha alternative e dunque spesso deve fare gli straordinari. Sono infatti 1916 i minuti giocati in tutte le competizioni. A gennaio ha giocato tutte le gare per 90', e 24' nella gara di Coppa Italia iniziata invece con Ndour centrale. Sul mercato la società ha ceduto Nicolussi Caviglia, che nelle idee iniziali era il regista titolare ma che non si è rivelato all'altezza considerando la situazione delicata e complicata in cui la squadra si è poi ritrovata. La scelta però è stata di non trovare un sostituto e dunque Vanoli si ritrova ad utilizzarlo ad oltranza oppure a partire con il doppio mediano (esperimento che non ha però funzionato) o con Ndour (ma anche quello si è rivelato un flop). Dando per scontato che a Como Fagioli sarà sempre titolare, vedremo se la Conference porterà buoni consigli sull'eventuale vice.