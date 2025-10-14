FirenzeViola Dodo, il disgelo e la necessità di un segnale

La buona notizia è che la scorsa settimana i viola hanno ricominciato a dialogare con i procuratori di Dodo. Dopo mesi di tensioni e indifferenza, le parti hanno deciso di abbandonare l'orgoglio nel tentativo di colmare le divergenze che si erano create a gennaio. Quando sembravano esserci i presupposti per un rinnovo mai realizzato. La scelta di deporre l'ascia di guerra va nella direzione di promuovere la distensione generale, quindi non solo individuale.

Riavvicinamento mirato.

Il senso è che la Fiorentina vive un momento di forte sfiducia legato tanto alle difficoltà tattiche quanto al clima di negatività crescente, motivo per cui era necessaria l'opera di riconciliazione con uno dei senatori del gruppo quale è Dodo. Indiscutibilmente l'ex Shakhtar Donetsk ha pagato lo scotto del nervosismo, e recuperarlo può rivelarsi un elemento decisivo per il gruppo di Stefano Pioli. Negli ultimi mesi la sua personalità è mancata come il pane.

I dettagli della trattativa.

Ricordiamo che il nuovo accordo prevederebbe il prolungamento fino al giugno del 2029 con opzione per il 2030, fermo restando che l'attuale contratto è in scadenza nel 2027. L'ingaggio del giocatore passerebbe da 1,5 a oltre 2 milioni netti a stagione grazie agli sgravi fiscali garantiti dal Decreto Crescita. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno per dare una svolta decisiva al negoziato. Perché tra Dodo e la Fiorentina è finalmente tornato il sereno.