DATI A FV: "PALLADINO, FATTI COMPRARE UN BIG E POI... SPARECCHIA! COLPANI, HO TANTA FIDUCIA"

È un grande professionista, un massaggiatore storico della Fiorentina ma Luciano Dati è ricordato anche per la sua simpatia e per tutti i siparietti che faceva con e per Batistuta all'interno della splendida Viola degli anni '90. In questi giorni di festività, la redazione di Firenzeviola.it lo ha contattato per fare due chiacchiere sul mondo viola da lui vissuto ed amato da sempre.

Luciano, cosa pensa di questa prima parte del sorprendente campionato della Fiorentina?

“Sono contentissimo e trovo interessante anche la posizione di classifica. Avere pareggiato la gara contro la Juventus e non essersi fatti superare in classifica è tanta roba. È stato un incontro gestito bene anche perché qualche ragazzo era sotto tono ma sono stati bravi a non mollare e ad agguantare il pareggio. Ora Palladino però si faccia comprare qualcuno determinante e dopo si sparecchia!”

Lei è grande amico di Batistuta: cosa pensa di Kean e degli accostamenti che spesso vengono fatti fra i vari attaccanti e Batigol?

“Ho sentito Gabriel pochi giorni fa ma non gli ho mai chiesto cosa pensa di questo ragazzo. A me sembra un po’ azzardato come paragone anche se mi colpisce la velocità e determinazione di Kean. Bisogna volergli bene e non mugugnare quando starà qualche gara senza fare gol”.

Un altro big arrivato a Firenze, Gudmundsson, stenta a ritrovare la forma fisica. Secondo lei quale può essere la ragione?

“Superare gli infortuni è difficile e ci vuole molta pazienza, però l’allenatore fa bene a farlo giocare anche quel poco che può perché solo così può tornare ai suoi livelli e dimostrare quello che vale. Guardate anche Sottil: adesso sta ingranando mentre lo scorso anno con tutti i problemi fisici che ha avuto non poteva allenarsi bene. Non va messa pressione”.

È sorpreso da Palladino?

“No e ritengo che sia molto bravo. Le dico poi che lo conosco bene perché l’ho avuto come calciatore quando ero a Parma. Andavo una volta la settimana per rifinire la condizione fisica dei ragazzi”.

Chi la sta impressionando di più nella rosa della Fiorentina?

“A parte i soliti calciatori che stanno facendo benissimo, come De Gea e Kean, che sono quindi fuori quota, direi Sottil e Colpani”.

Come Colpani? Ci scusi ma il calciatore pare decisamente in difficoltà...

“Io penso che se Palladino si è esposto per lui un motivo ci sarà e io sono fiducioso. Nel suo caso penso che incida molto la struttura fisica, è secco, magro e gli ci vuole più tempo per strutturarsi”.

Vista la sua goliardia, le varie magliette celebrative che metteva per Batistuta, che cosa dedicherebbe all’attuale Fiorentina?

“Visto che il Natale è passato mi butterei sull’Epifania e costruirei un grande sacco, come quello della Befana, per poter contenere solo cose belle per la squadra, lo staff e tutti i tifosi viola”.