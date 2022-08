DA SICURO PARTENTE A POSSIBILE RISORSA

Sono ore di riflessione per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano, che stanno valutando tutti i giocatori a disposizione per decidere che cosa fare sul mercato. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, una sorpresa potrebbe arrivare da Christian Kouame, attaccante classe '97 che ben si è comportato nel ritiro di Moena e che anche in Austria sta stupendo positivamente il tecnico. All'allenatore ex Spezia infatti piace l'ivoriano, tant'è che non è più così sicuro che possa partire, malgrado abbia tanti estimatori non solo in Italia, ma anche all'estero. L'ultima parola spetterà poi al giocatore, al quale sono già chiare le gerarchie ed il fatto che non partirebbe comunque con il posto assicurato, anzi.

Italiano però ci ha abituato a variare molte formazioni durante la stagione e c'è da scommettere che possa fare altrettanto quest'anno, soprattutto se la Fiorentina dovesse disputare, come è lecito attendersi, la Conference League e sarà dunque impegnata su più fronti. Da partente a possibile risorsa, potrebbe essere questo il destino di Kouame, che al momento è concentrato solo sugli allenamenti, ma che presto dovrà decidere anche il futuro più prossimo, con Bologna, Cremonese, Galatasaray e Anderlecht che lo apprezzano e tante altre alla finestra.