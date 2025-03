FirenzeViola Da Folorunsho ad Adli e De Gea: le ultime in vista del Panathinaikos

Archiviata la sconfitta di Napoli, Raffaele Palladino e il suo staff sono già al lavoro di ieri sul prossimo impegno contro il Panathinaikos, in una gara da dentro e fuori per accedere ai quarti di finale di Conference League, definita già dal tecnico gigliato "come una finale". Per questo ogni decisione che sarà presa su chi giocherà al Franchi giovedì sera va ponderata con attenzione, tanto più che sono tanti i giocatori con le pile un po' scariche. Tra tanti dubbi, le buone notizie riguardano il centrocampo dove tra il ritorno dalla squalifica di Mandragora e quelli dagli infortuni di Adli e Folorunsho, Palladino ha finalmente un po' di abbondanza nelle scelte.

Ranieri e Comuzzo stanno bene

Un'altra buona notizia dopo Napoli riguarda le condizioni di Ranieri e Comuzzo, usciti affaticati dalla trasferta in Campania ma abili e arruolabili per giovedì sera. Con l'assenza di Marì, resta da capire se Palladino vorrà restare con la difesa a tre e schierare di nuovo Comuzzo al centro - anche se ad Atene la difesa viola è parsa in estrema difficoltà - oppure tornare alla "vecchia" difesa a quattro con Pongracic e Ranieri al centro. Decisione non da poco, perché destinata a modificare l'intero scacchiere viola.

Folorunsho ok ma andrà in panchina, chance per Adli

Chi spera di poter tornare a calcare i campi è Yacine Adli, assente ormai da oltre un mese per un problema alla caviglia dal quale appare finalmente guarito appieno. Il franco algerino spera in una maglia da titolare anche se non sarà semplice perché ad oggi l'intenzione di Palladino sembra quella di voler puntare sul centrocampo Cataldi-Fagioli-Mandragora. L'importanza di Adli anche nelle trame di gioco della Fiorentina però è stata sotto gli occhi di tutto e per questo la decisione sarà presa solo nelle prossime ore. Al Franchi contro il Panathinaikos la Fiorentina non potrà sbagliare nulla e dovrà recuperare il gol di svantaggio con cui è uscita da Atene: l'abbondanza fa bene ma le scelte definitive sono ancora tutte da prendere.

Chi gioca in porta: ballottaggio De Gea-Terracciano

Infine il dubbio su chi difenderà il pali della Fiorentina contro il Panathinaikos. Ogni ora che passa aumentano le probabilità di vedere titolare De Gea e non Terracciano come accaduto - non senza polemiche - una settimana fa ad Atene. La decisione finale non è ancora stata presa e sarà comunicata domani ai diretti interessati, ma la pressione della piazza spinge e schierare di nuovo Terracciano sarebbe un rischio che forse Palladino non può permettersi vista la situazione.