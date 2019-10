DA CHIESA A PEDRO: I DODICI VIOLA IN GIRO PER IL MONDO

Con la vittoria di misura sulla rognosa Udinese, per almeno un paio di settimane può andare in archivio il campionato, che lascerà spazio alla sosta per gli impegni delle squadre nazionali. Ovviamente, neanche la Fiorentina si vede esentata dal dover concedere giocatori alle varie selezioni del Mondo, da un certo punto di vista comunque una sorta di onore al merito, che vede ricompensate le buone prestazioni nei club da parte dei singoli giocatori. Saranno ben dodici i calciatori della prima squadra cui si vedrà costretto a rinunciare Vincenzo Montella nelle prossime sessioni di allenamento: nomi di lignaggio e caratura differenti tra loro, sparsi un po' in tutto il globo. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio.

Partendo dai grandi nomi, si può dire che - in attesa che arrivi il momento di Castrovilli - i fari siano puntati principalmente su Federico Chiesa e sul suo doppio impegno con la nazionale di Mancini. Prima in casa con la Grecia, poi in Liechtenstein: gli Azzurri potrebbero davvero mettere la parola fine sulla corsa per qualificarsi ai prossimi Europei, e il suo contributo potrebbe essere fondamentale. Ci sono però anche i sudamericani: Pezzella, Caceres e Pulgar sono infatti stati convocati rispettivamente da Argentina, Uruguay e Cile. Tanta curiosità anche su cosa potrà fare Pedro, ancora mai visto nella Viola dei "grandi", con la selezione olimpica del Brasile, la Under-23.

Poi, più che altro giocatori di minor peso: dalle partite cui è atteso Bryan Dabo, ancora mai utilizzato fin qui in stagione, con il suo Burkina Faso, fino ad arrivare ai tanti giovani impegnati con le nazionali under. Specie i cosiddetti Azzurrini: Sottil e Ranieri sono stati chiamati da Nicolato nell'U21, mentre il terzo portiere Brancolini è con il gruppo dell'Italia U19, al pari del terzino Ponsi della Primavera viola. Ultimo, ma non ultimo, Dusan Vlahovic: da poche ore gli è infatti arrivata la notizia della convocazione da parte del suo nuovo ct Ilija Stolica (in carica da oggi, appunto), il quale invece ha dovuto fare a meno di Terzic, operato oggi al naso (LEGGI QUI la notizia di FirenzeViola.it).

Di seguito dunque l'elenco completo dei vari impegni cui sono attesi i giocatori della prima squadra della Fiorentina.

Federico Chiesa (ITALIA)

12/10 - vs. Grecia (Qual. Euro 2020, Roma)

15/10 - vs. Liechtenstein (Qual. Euro 2020, Vaduz)

German Pezzella (ARGENTINA)

9/10 - vs. Germania (amichevole, Dortmund)

13/10 - vs. Ecuador (amichevole, Elche)

Martin Caceres (URUGUAY)

11/10 - vs. Perù (amichevole, Montevideo)

15/10 - vs. Perù (amichevole, Lima)

Erick Pulgar (CILE)

12/10 - vs. Colombia (amichevole, Alicante)

15/10 - vs. Guinea (amichevole, Alicante)

Nikola Milenkovic (SERBIA)

10/10 - vs. Paraguay (amichevole, Krusevac)

14/10 - vs. Lituania (Qual. Euro 2020, Vilnius)

Milan Badelj (CROAZIA)

10/10 - vs. Ungheria (Qual. Euro 2020, Spalato)

13/10 - vs. Galles (Qual. Euro 2020, Cardiff)

Bryan Dabo (BURKINA FASO)

10/10 - vs. Gabon (amichevole, Leu-La-Foret)

20/10 - vs. Ghana (Qual. Coppa d'Africa, Ouagadougou)

Pedro (BRASILE U23)

10/10 - vs. Venezuela U23 (amichevole, Recife)

14/10 - vs. Giappone U23 (amichevole, Recife)

Luca Ranieri e Riccardo Sottil (ITALIA U21)

10/10 - vs. Irlanda U21 (Qual. Euro U21, Dublino)

14/10 - vs. Armenia U21 (Qual. Euro U21, Yerevan)

Dusan Vlahovic (SERBIA U21)

11/10 - vs. Bulgaria U21 (Qual. EuroU21, Sofia)

15/10 - vs. Polonia U21 (Qual. EuroU21, Lodz)

Federico Brancolini (ITALIA U19)

11/10 - vs. Portogallo U19 (amichevole, Braganca)

14/10 - vs. Portogallo U19 (amichevole, Mirandela)