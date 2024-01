CYRIL NGONGE NON È IL PIANO A. OBIETTIVO ESTERNO PRIMA DI RIYAD

FirenzeViola.it

Non è un mistero che la Fiorentina sia in cerca di un esterno alto per rinforzare un reparto negli ultimi tempi minato dagli infortuni e, dunque, in chiara emergenza. Cyril Ngonge è il nome che negli ultimi giorni ha fatto maggiormente parlare, sebbene a dire il vero non sia il piano A della dirigenza. L'operazione è ben delineata, con l'Hellas Verona a cui verrebbero girati circa 10 milioni comprensivi magari di alcuni bonus, la sensazione è però che i viola stiano scientemente traccheggiando.

Pare che gli obiettivi principali provengano dall'estero: sarebbero due, anche tre, i profili internazionali al vaglio. La Fiorentina, in attesa di risposte, riflette consapevole di avere in mano Ngonge il quale ad ora risulterebbe un salvagente. Ricordiamo come nelle più recenti settimane i rumors abbiano sovente associato a Joe Barone e compagnia il tedesco Jan-Niklas Beste (Heidenheim, classe '99) oltre all'olandese Calvin Stengs (Feyenoord, classe '98), dal costo in entrambi i casi accessibile.

L'esterno può non essere l'unico innesto. Nell'eventualità in cui si presentasse un'occasione tra i centravanti, infatti, la Fiorentina non si tirerebbe indietro o quanto meno aprirebbe a una riflessione sul fronte M'Bala Nzola il cui rendimento in Toscana non ha certo soddisfatto. L'intento, ad ogni modo, è cercare di risolvere l'urgenza offensiva di Vincenzo Italiano il prima possibile: per la precisione entro la partenza della compagine gigliata Riyad, quando avrà inizio la Supercoppa italiana 2024.