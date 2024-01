NGONGE PIANO A O B? MA STAVOLTA È ITALIANO A DIRE FAST FAST FAST

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'emergenza sulle fasce esterne è sotto gli occhi di tutti, anche della società, al lavoro per dare al tecnico un rinforzo in quella parte del campo. D'altronde le parole di Italiano sono un po' una garanzia di un confronto con la dirigenza su quello che serve, oltre che un evidente grido d'aiuto: "Davanti siamo pochi, mi auguro che presto si possa aggiungere qualcosa. Sugli esterni abbiamo bisogno di caratteristiche diverse" e ancora "Kouamé era in coppa d’Africa, poi ci sono gli infortunati ed oggi eravamo rimasti in due. Ho dovuto adattare Parisi in quella situazione. Brekalo non giocava da molto e sapevo che poteva perdere un po’ di ritmo. Oggi eravamo in pochi. Lì sull’esterno ne abbiamo parlato e dobbiamo fare qualcosa”.

Italiano caratterialmente non è Juric (ognuno è libero di preferire l'atteggiamento di chi vuole, ben inteso) che dal suo arrivo a Torino ha sempre battuto i pugni sul tavolo, chiedendo pubblicamente durante le sue conferenze stampa giocatori. Senza dimenticare i suoi siparietti con Vagnati. Insomma se il croato "batte cassa" sul mercato direttamente, Italiano difficilmente in questi tre anni ha scelto la via pubblica per le richieste alla società.

Ecco perché se ieri sera ha parlato di rinforzi attesi è lecito pensare che ne abbia parlato anche con la società (lo ha anche detto in realtà) che di sicuro a Reggio non può non aver visto le difficoltà in attacco, al di là del rigore sbagliato da un big e di parole di facciata del dg nel pre gara. La dirigenza lavora su più piani, con una pista estera anche importante e quella più accessibile di Ngonge. Da capire se il giocatore del Verona sia il piano A o, come sembra, bolla altro in pentola. Sono attesi nuovi contatti comunque con il Verona.

Italiano apprezza le caratteristiche del belga che nell'Hellas ha giocato in entrambe le fasce ma, al di là del nome scelto, si aspetta sicuramente un giocatore il prima possibile visti i tanti impegni e appunto l'emergenza e dunque già pronto e che non abbia bisogno di tempo per inserirsi, oltre ad avere caratteristiche diverse da quelle messe in luce dagli esterni in rosa (che magari segni di più?). Insomma stavolta è Italiano a chiedere di fare fast fast fast.