FirenzeViola Cosa sta succedendo a Colpani e i dettagli dell'affare estivo col Monza

Andrea Colpani non sta certamente vivendo la miglior stagione della sua carriera e probabilmente neanche il miglior momento. Ancora alle prese con il problema alla caviglia sofferto dopo la partita contro il Como (si è trattato di una lesione di LISFRANC, una frattura e/o lussazione del mesopiede che sconvolge una o più articolazioni della regione tarso-metatarsale), l'ex Monza sta recuperando e spera di poter tornare a disposizione nelle prossime settimane anche se ancora non è tornato in gruppo e quindi ci vorrà un po' di pazienza.

Quando può tornare a disposizione

Dopo aver indossato il tutore per permettere al piede di recuperare al meglio, Colpani è entrato nell'ultima fase anche se dare dei tempi di recupero certi attualmente è molto complicato. La pausa per le Nazionali concede del tempo extra ma ad oggi non è l'Atalanta l'obiettivo del classe '99, più probabile se ne parli nelle settimane successive. Di sicuro c'è che pure se dovesse tornare a disposizione a breve, il posto nello scacchiere di Palladino in questo momento per lui non ci sarebbe. Il nuovo 3-5-2 proposto dal tecnico viola apre nuovi scenari sia per il presente che per il futuro del Flaco, ancora tutto da decidere.

I dettagli dell'affare estivo col Monza

In estate Fiorentina e Monza si erano messe d'accordo dopo una trattativa piuttosto lunga per un prestito oneroso - con 4 milioni già versate dal club viola nelle casse di quello brianzolo - con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, un'operazione che nel complessivo farebbe di Colpani un investimento da 16 milioni.

Le possibilità di una permanenza anche il prossimo anno

La Fiorentina sta riflettendo avendo in ogni caso la possibilità di prendere liberamente la scelta: non è presente infatti alcun vincolo che possa portare a un obbligo di riscatto del giocatore nell'accordo. Certo che l'investimento sarebbe comunque importante e quindi ad oggi la soluzione più probabile è che le due società si possano mettere di nuovo attorno a un tavolo e ricontrattare la cifra del suddetto riscatto. La speranza di tutti è che in queste ultime settimane di stagione Colpani possa finalmente far vedere le qualità che avevano portato la Fiorentina a voler puntare su di lui la scorsa estate, risolvendo così alla radice ogni dubbio. Però non sarà affatto semplice.