CONFRONTI, SERENITÀ E RIPARTENZE

"Il confronto più costruttivo mai avuto" così ha definito la riunione con la squadra all'indomani del pesante ko di Monza. Pesante per come è arrivato e per come pesa sul morale e la credibilità di una squadra che sembra aver smarrito certezze. Ma da quel confronto, Palladino è certo che "ne siamo usciti più forti e consapevoli che dobbiamo metterci qualcosa di più. Abbiamo curato i dettagli che non stiamo facendo bene". C'è dunque consapevolezza che è stato toccato un po' il fondo di un ciclo negativo iniziato nel mese di dicembre e che ora bisogna voltare pagina. Più che nell'assetto nella generosità, nella voglia di stupire e nella fame di vittoria che aveva contraddistinto la bella Fiorentina di ottobre e novembre.

Serenità Ma il tecnico non ha tradito rabbia o paura, anche per le voci su un possibile sostituto che sono circolate in settimana, ma ha invece cercato di ostentare e soprattutto trasmettere serenità all'ambiente oltre che a se stesso. Il Torino potrebbe essere il crocevia per il tecnico ma la società, con il presidente in testa, gli si è stretta attorno e Palladino sente di avere la fiducia di chi sa che forse in quelle otto gare vinte consecutivamente si è andati oltre le aspettative di una squadra ricostruita e che la classifica è ancora molto buona.

Ripartenze Crocevia dunque sì, ma per invertire il trend negativo di questo mese. Con la squadra compatta, unita, pronta ad aiutarsi come ad Empoli aveva chiesto con forza Kouame in versione capitano e come è tornato a chiedere Ranieri modalità leader, dopo il ko di Monza. Una leadership che Palladino gli ha rinnovato oggi con queste parole: "Il nostro capitano è Ranieri, nessun dubbio: sta interpretando bene questo ruolo, essendo anche un prodotto del settore giovanile della Fiorentina". Il campo dirà se la squadra ha capito cosa fare per uscirne, unitamente ai dettami tecnici e tattici dell'allenatore.