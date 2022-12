CON IL 2023 ORMAI ALLE PORTE, ADESSO E' IL MOMENTO DI DODO

Si avvicina sempre di più la seconda parte di stagione per la Fiorentina e tra i giocatori da cui è doveroso aspettarsi qualcosa in più nel 2023 c'è sicuramente Dodò. Il terzino brasiliano è arrivato a Firenze durante la sessione di mercato estiva per una cifra importante, circa 18 milioni di euro, rendendolo l'acquisto più oneroso del 2022. Il numero 2 viola è arrivato dallo Shakhtar Donetsk grazie alle ottime prestazioni fornite condite da 5 reti e 17 assist, tanto da far attirare su di sé anche le attenzioni di top club europei come il Bayern Monaco.

In questi primi mesi a Firenze però Dodò non è riuscito a incidere quanto desiderato, infatti con la maglia viola ha collezionato 16 presenze, offrendo un solo assist ai compagni. Dopo una prima fase complicata anche a causa dei tanti mesi senza partite per via della situazione complicata in Ucraina, il brasiliano è riuscito ad alzare il livello delle sue prestazioni per poi farsi male contro il Bologna. Con il mancato rinnovo di Venuti, Dodò avrà un ruolo sempre più importante negli undici di Italiano e dovrà quindi mettersi maggiormente in luce per cercare di ottenere un piazzamento europeo.