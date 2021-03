CON IACHINI TORNA IL VERO CASTROVILLI?

Quest'oggi il nuovo tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, dirigerà il suo terzo allenamento dal suo ritorno a Firenze. Tra i tanti giocatori che il nuovo mister viola ha intenzione di recuperare, ad esempio l'ex Genoa Kouamè, lo spagnolo Callejon o Amrabat, c'è anche il talentuoso centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

Il Castrovilli visto con Prandelli, parlando di numeri, non si avvicina neanche lontanamente a quello visto con Iachini. Con l'ormai ex allenatore della Fiorentina, infatti, il classe '97 in ben 21 partite partite ha collezionato appena un gol e un assist, da sottolineare entrambi nella stessa partita. Con Beppe Iachini, invece, il numero dieci viola in appena 7 partite era riusciuto a trovare la via del gol in 4 occasioni e a fornire un assist.

Adesso sia il mister della Fiorentina che tutti i tifosi viola sperano di rivedere il Castrovilli di inizio stagione per riuscire ad ottenere il prima possibile i quaranta punti per la salvezza e anche per poter vedere agli Europei di questa estate un po' di viola in mezzo all'azzurro della formazione del ct Roberto Mancini.