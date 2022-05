Discriminante per mille motivi, a cominciare da un appeal sul mercato che cambierebbe inevitabilmente. Che il traguardo europeo per la Fiorentina possa rappresentare una prima svolta dopo il biennio di sofferenza seguito all’arrivo di Commisso è un ritornello già sentito dalle parti del Franchi, e mai come in questo finale di stagione il risultato finale che porteranno a casa Italiano e la squadra diventa l’unico obiettivo sul quale riversare tutte le energie.

Ma di fatto è proprio per questo che in casa viola il mercato per il momento resta soprattutto di osservazione, almeno su alcuni tasselli quali Odriozola o Torreira per i quali non sembrano arrivare grandi novità. Se la permanenza dello spagnolo è tutta da verificare anche il riscatto dell’uruguagio sembra esser stato soprattutto rimandato al fine stagione, quando la Fiorentina avrà la certezza degli impegni ufficiali della prossima stagione, segno che la priorità del momento non può che essere esclusivamente il campo.

Già all’indomani dell’ultima giornata di campionato ci sarà tempo e modo per affrontare la programmazione di una nuova stagione che tutti si augurano possa essere fitta d’impegni, e nella quale ritrovare volti determinanti di questo campionato come il regista sudamericano di proprietà dell’Arsenal. Ma da qui all’ultimo fischio dei prossimi 180 minuti, l’unico chiodo fisso non può che essere l’Europa.