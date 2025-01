CHIESA-FIORENTINA PISTA FREDDA: IL PUNTO SUL POSSIBILE RITORNO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un possibile ritorno di Federico Chiesa alla Fiorentina. Una voce di mercato che non è nuova perché era già trapelata in estate senza portare a niente, infatti il giocatore si è trasferito al Liverpool. L'interessamento della dirigenza viola non è campato per aria, nel senso che il classe '97 piace ma risulta inarrivabile. Innanzitutto per il costo del suo stipendio: Chiesa guadagna qualcosa come 7 milioni di euro netti a stagione. Oggettivamente troppi per la Fiorentina.

In più c'è da considerare che l'attaccante sta benissimo in Premier League e che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è appena uscito da un periodo in cui ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che non gli hanno dato tregua. È passato da uno stiramento a una botta al ginocchio, passando per un problema gastrointestinale. Adesso che l'ex Juventus ha finalmente ritrovato la condizione vuole giocarsi le sue carte in Inghilterra, quindi è difficile che mediti di cambiare aria.

Questo non toglie che le squadre incuriosite - ci sono anche Napoli, Inter e Milan - possano decidere di presentare un'offerta al Liverpool e allo stesso Chiesa che possa intrigare tutte le parti in causa. Oltretutto non è un mistero che il ventisettenne in futuro ambisca a tornare in Italia. Ma non sembra questo il momento opportuno, perché i presupposti economici e professionali impediscono ai club interessati di formulare una proposta convincente. Vedremo se entro la fine di gennaio cambierà qualcosa.