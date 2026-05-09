FirenzeViola Cher Ndour ancora titolare: con lui in campo la media punti è più alta

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Nelle ultime settimane le prestazioni di Cher Ndour sono diventate, man mano, più incoraggianti. A parte qualche difficoltà incontrata (da tutti) col Sassuolo e la Roma, la seconda metà di stagione del classe 2004 può rasserenare i dirigenti viola sulla crescita di un calciatore considerato da sempre un grande prospetto. Non a caso ha vestito la maglia del Paris Saint Germain a diciannove anni condividendo lo spogliatoio con Mbappé, Dembélé, Asensio e Donnarumma.

La fiducia dell'allenatore.

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha dimostrato di tenerlo in ottima considerazione, tanto che Ndour risulta essere il secondo giocatore viola per presenze di quest’anno, assieme a De Gea, Mandragora e Dodo, con 44 gare all’attivo in ogni competizione. Il primo è Pongracic a quota 45. Pure 6 gol e 3 assist per il ragazzo che si è preso il posto da titolare a suon di buone prestazioni e che adesso si candida a diventare uno dei punti fermi della rifondazione.

Quel dato che incoraggia.

Senz’altro Ndour sarà uno dei titolari della partita di domani, in cui la Fiorentina potrà chiudere aritmeticamente il discorso salvezza. Con lui in campo, i viola viaggiano a una media punti più alta: 1,43 a fronte degli 1,28 conquistati in totale da inizio stagione. Vanoli è pronto a rinnovargli la sua fiducia, schierandolo dal primo minuto presumibilmente al fianco di Rolando Mandragora al centro della mediana che dovrà mettere in difficoltà i giocatori di Daniele De Rossi.