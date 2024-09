CATALDI E CASTROVILLI SFIDANO IL PROPRIO PASSATO

Archiviata la delusione di Bergamo, la squadra di Palladino è al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica contro la Lazio. Mancano tre giorni e siamo già entrati nel clima pre-match, dove i viola devono dimostrare qualcosa in più rispetto alle gare precedenti e portare a casa i primi tre punti stagionali.

Guardando la sfida in chiave mercato, ci sono due giocatori che hanno avuto un percorso simile con la squadra che lo ha fatto esordire: si tratta di Danilo Cataldi e Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe 1994 tifoso laziale, fece il suo esordio in Serie A con la squadra del cuore e dopo i prestiti a Genova e a Benevento, tornò stabilmente nella capitale rimanendoci per 6 anni e indossando anche la fascia da capitano. Nella scorsa stagione, nonostante l'arrivo di Rovella, Cataldi ha comunque effettuato 28 presenze. Quest'anno però con l'arrivo di Baroni sulla panchina bianco celeste, Danilo è finito fuori dal progetto della nuova Lazio e così la Fiorentina, nell'ultimo giorno di mercato, si è assicurato le prestazioni sportive del centrocampista con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Proprio qualche giorno fa la Curva Nord ha intonato il coro "Vogliamo undici Cataldi" a dimostrazione dell'amore e il rispetto per il classe 1994 verso la società bianco celeste. Con i viola, Cataldi ha già totalizzato due presenze da titolare contro Monza e Atalanta e se Palladino lo ha preferito rispetto a Yacine Adli (arrivato prima di Danilo) forse un motivo ci sarà.

L'altro ex della sfida è Gaetano Castrovilli. Il centrocampista pugliese con la prima Fiorentina dell'era Commisso ha fatto il suo esordio in Serie A dal primo minuto contro il Napoli nel 2019/2020. Alla sua prima stagione in A, Castrovilli è diventato uno dei punti di riferimento di quella Fiorentina. Poi la consegna della maglia numero 10 e quel terribile infortunio subito al Franchi contro il Venezia che ha rappresentato un grosso crocevia per la propria carriera. Per le sue condizioni fisiche, la Fiorentina non vuole rinnovare il contrato al suo numero 10 e, a un anno dalla scadenza del contratto, va in Inghilterra al Bournemouth. Lì però non supera le visite mediche e il giocatore fa ritorno al Viola Park. Nella sua ultima stagione a Firenze, ha giocato le ultime partite stagionali (tornando al gol in campionato contro il Verona) ma la società aveva già deciso di non puntare più su di lui. Adesso Castrovilli pare recuperato e, con l'infortunio di Castellanos, sarà probabilmente lui il trequartista alle spalle di Boulaye Dia. Per Castrovilli sarà indubbiamente una sfida speciale contro il suo passato.