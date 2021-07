CALLEJON E LO SPRONE DI ITALIANO: POCHI GIORNI PER SCRIVERE IL FUTURO

La sensazione è che i pochi giorni che mancano alla fine di questa settimana saranno cruciali per scrivere il futuro di José Maria Callejon. La Fiorentina sta facendo la conta dei suoi esterni e oltre ad essersi assicurata poche settimane fa tutto il talento di Nico Gonzalez, adesso a Moena si sta godendo le prodezze in allenamento e in amichevole anche di Riccardo Sottil, il vero protagonista di questa prima parte di lavoro in Val di Fassa. In mezzo però va registrato anche il silenzio e il volto (apparentemente) assente dello spagnolo, uno dei giocatori che da tempo sono finiti sotto la lente di ingrandimento di Vincenzo Italiano e che l’allenatore non si perita spesso di riprendere durante gli allenamenti, quando l'ex Napoli non esegue alla perfezione gli esercizi richiesti.

Anche oggi ad esempio, nel corso della seduta mattutina, Callejon non ha interpretato a dovere uno dei movimenti che il tecnico aveva richiesto e non sono mancate forti parole di sprone nei suoi confronti: “Ti devi girare, non voglio ripetertelo ancora” è stato l’invito di Italiano all’esterno, l’unico giocatore che - nel 4-3-3 che il mister ha in testa in vista della prossima stagione - dovrebbe giocare non a piede invertito. Gli altri componenti del pacchetto offensivo sulle fasce, da Sottil a Gonzalez passando per la rivelazione Saponara (sempre più prossimo alla permanenza), avrebbero invece tutti i crismi per far parte della squadra che sta prendendo forma tra le Dolomiti. Non è dunque un caso che le sirene di mercato sul conto del classe ’87 siano iniziate a squillare con forza.

Tra i club interessati ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, il vero mentore in Italia di Callejon il quale sarebbe disposto a riaccogliere a braccia aperte lo spagnolo, finito in un cono d’ombra difficile da allontanare fin dal suo primo giorno di lavoro a Firenze, quando l'approccio con il 5-3-2 di Iachini stroncò sul nascere tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in riva all'Arno. Adesso i tempi sono cambiati, il modulo di Italiano è decisamente in linea con le caratteristiche del calciatore ma l'ultima parola deve essere ancora messa: la valutazione di Callejon si aggira attorno a 4,5 milioni di euro (ovvero la cifra al lordo dello stipendio che percepisce attualmente l’attaccante, che ha ancora un solo anno di contratto alla Fiorentina).