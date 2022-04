CALENDARI A CONFRONTO: VIOLA, È UN ULTIMO MIGLIO IN SALITA. MA ALLA PENULTIMA...

Se quello che la Fiorentina sta per mettersi alle spalle è stato un aprile vissuto (quasi) con il vento in poppa (così lo avevamo definito poche settimane fa su Firenzeviola.it, analizzando il calendario che i viola erano pronti a vivere in questo mese) con tre vittorie e due sconfitte in Serie A, il maggio che si aprirà domenica a San Siro contro il Milan sarà per Biraghi e compagni l'ultimo miglio che potrà sancire o meno il ritorno della squadra di Italiano in Europa. Rispetto però alle ultime domeniche, le prossime e ultime quattro tappe del campionato avranno un livello di difficoltà decisamente più alto, specie se confrontato con quello che sarà il cammino delle altre tre pretendenti a un posto in Europa o Conference League, ovvero Roma, Lazio e Atalanta.

L'aspetto più interessante di questa pazza corsa alle Coppe riguarda però in realtà tre squadre "extra" - ovvero Milan, Juventus e Spezia - che pur impegnate in altri percorsi (con relativi obiettivi) risulteranno arbitri di questo rush finale per le posizioni che vanno dalla 5a all'8a in classifica: i rossoneri, i bianconeri di Torino e i liguri infatti affronteranno due volte a testa almeno una squadra impegnata nello sprint europeo e dunque avranno in mano le sorti dei piazzamenti finali. Ne sa qualcosa proprio la Fiorentina, che dopo la trasferta al Meazza di domenica affronterà al Franchi all'ultima giornata proprio la squadra di Allegri, che sarà quasi certamente già qualificata in Champions e - magari - avrà già la testa in vacanza.

Andrà invece meglio a Lazio e Atalanta, che pur dovendo affrontare una big a testa e in trasferta (i biancocelesti la Juventus, i nerazzurri il Milan) alla penultima giornata (quando invece la Fiorentina avrà, sulla carta, l'impegno più facile ovvero quello di Marassi contro la Samp), se la vedranno per il resto con squadre di medio-basso livello, benché molte ancora impegnate nella lotta per non retrocedere. Il calendario sulla carta più facile sarà invece quello della Roma, che però avrà l'incognita degli impegni attuali in Conference: oltre al Bologna (che ha già fermato e sconfitto Milan e Inter), i giallorossi saranno impegnati nello scontro diretto di Firenze, poi con il Venezia (verosimilmente già retrocesso) e infine a Torino, che già ora non ha più obiettivi. Nel dettaglio, ecco la ricostruzione di FV sulle ultime quattro giornate di campionato:

Livello di difficoltà:

* = basso

** = medio

*** = alto

**** = molto alto

35ª giornata

Spezia-Lazio**

Milan-Fiorentina****

Roma-Bologna**

Atalanta-Salernitana**

36ª giornata

Lazio-Sampdoria**

Spezia-Atalanta**

Fiorentina-Roma*** (per entrambe)

37ª giornata

Roma-Venezia*

Milan-Atalanta****

Sampdoria-Fiorentina**

Juventus-Lazio***

38ª giornata

Atalanta-Empoli*

Fiorentina-Juventus**

Lazio-H.Verona**

Torino-Roma**

Livello totale di difficoltà:

Fiorentina: 11*

Lazio: 9*

Atalanta: 9*

Roma: 8*