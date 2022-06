CACCIA ALL'ESPERIENZA

Giovani ok ma senza tralasciare l'esperienza. E la Fiorentina ha una lista di nomi di esperti, soprattutto in attacco, per l'Europa e per alzare il livello in generale. Nomi che in questi giorni rimbalzano sui media, idee e suggestioni ma che potrebbero prendere forma in ogni momento, come il calciomercato insegna. E molti nomi si intrecciano con altre squadre, come quello di Marko Arnautovic del Bologna, 35 anni, (scadenza nel 2024), dato anche per vice Vlahovic alla Juve. Proprio ieri il fratello che ne cura gli interessi però ha archiviato le voci che lo vogliono in bianconero come fake news: "Niente è impossibile, ma non ci ha contattato nessuno per il momento. Non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna”.



Ma il possibile arrivo di Grillitsch - in queste ore vanno in scena incontri tra l'agente arrivato in città e club viola - potrebbe favorire anche quello dell'attaccante connazionale e, per dirla come il fratello "Nulla è impossibile".

Il nome più suggestivo è però quello di Luis Suarez. Il giocatore classe 87 è in scadenza con l'Atletico Madrid e vuole una nuova esperienza, rimanendo però in Europa. La Fiorentina prova a convincerlo ma non manca la concorrenza, anche in serie A.



E se due stagioni fa i nomi in cui Iachini sperava erano Piatek (poi arrivato a gennaio 2022), Milik e Edin Dzeko che allora sembravano però un miraggio (ed infatti non ne arrivò neanche uno all'allenatore marchigiano), proprio questi tre vengono riproposti ora per l'attacco; il polacco infatti vorrebbe restare indipendentemente dal mancato riscatto, Milik è un giocatore che piace a Italiano e nelle ultime ore spunta anche Dzeko (classe 86) che all'Inter sarebbe chiuso in caso di arrivo in nerazzurro di Dybala e Lukaku.

E restando in Italia l'esperienza porta anche ad Andrea Belotti, attaccante sempre piaciuto ai viola e tra qualche giorno svincolato dal Torino e a Matteo Politano che per anni è stato accostato alla Fiorentina. La sua esperienza a Napoli sembra finita e chissà che non sia lui il nome per il post Callejon il cui addio permette appunto di alzare un po' l'età di qualche acquisto.