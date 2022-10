CABRAL CON KOUAME',IN MEZZO DUNCAN,DIETRO IGOR/QUARTA

Non c'è più sosta, non ce ne sarà più fino a metà novembre quando i viola potranno tirare il fiato dopo 12 impegni tra loro ravvicinati. Si comincia da Bergamo, dove la Fiorentina arriva con qualche incertezza legata a Milenkovic e Nico Gonzalez e senza Sottil che resta fuori dai convocati. Nel ballottaggio più discusso in settimana, quello offensivo, alla fine potrebbe spuntarla Cabral forte degli allenamenti in settimana ma anche Kouamè stavolta dirottato a destra mentre a sinistra ci sarà Saponara. Come l'esterno argentino anche Amrabat può lasciar spazio a Mandragora nel centrocampo con Bonaventura e Duncan favorito su Barak, mentre dietro Igor e Quarta consentono a Milenkovic di non prendersi rischi, esterni Venuti e Biraghi con Terracciano in porta.

Dall'altra parte Gasperini non ha Zapata oltre ai vari Musso, Djimsiti e Palomino, mentre Zappacosta si è fermato in settimana. Davanti all'ex Sportiello spazio perciò a Toloi, Demiral e Okoli mentre sulle fasce ci saranno Hateboer a destra e Soppy a sinistra con il duo De Roon-Koopmeiners in mezzo. L'olandese è rientrato malconcio dalla nazionale ornange ma è recuperato, mentre davanti Boga ed Ederson sosterranno Hojlund favorito su Muriel.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy, Boga, Ederson, Hojlund

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Duncan, Kouamè, Cabral, Saponara