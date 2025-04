FirenzeViola C'è altro oltre a Kean: Beltran e una prestazione da "vero" nove

Dopo la stressante tre-giorni vissuta in terra sarda, Raffaele Palladino torna a Firenze mettendosi in valigia soprattutto il sorrisone di Lucas Beltran. Ottantasei minuti in campo da tarantolato, pronto a infilarsi sotto la pelle dei difensori avversari come una scheggia, abile a spuntare in mezzo alle foglie dell'area di rigore come una vipera di montagna - è il caso della capocciata sul cross di Dodo che regala i tre punti alla Fiorentina - la prestazione dell'ex River è animalesca in tutto e per tutto.

Palladino appunta con piacere soprattutto il continuo lavoro di ripulitura dei palloni spalle alla porta: certo, meno fisico di Moise Kean, ma forse più abile nel leggere il gioco, i movimenti dei compagni e degli avversari. Beltran ieri ha fatto il "Beltran versione oltre Oceano". Con la maglia dei Millionarios era proprio quello il suo lavoro: accorciare sulla linea di centrocampo, danzare tra le linee e inserirsi in area. I tempi per far male in area (vien da pensare più di testa che con conclusioni col destro, visto che quello di ieri è il secondo centro consecutivo di cabeza) ci sono. Ora è tornato anche a smuovere la rete avversaria. "Ma allora sei sano!" avrà pensato Raffaele Palladino rubando la citazione a Checco Zalone. Perché Beltran, quello con la nove sulla schiena, tutto sembrava fuorché un nove.

Anche quest'anno, dove era stato più utile in fase di non possesso che quando era necessario far male agli avversari. Con Palladino come con Vincenzo Italiano, attaccante senza attaccare. A Cagliari invece il Vikingo si è riscoperto attaccante, ritrovando la sua essenza da puntero. Una buona, buonissima notizia. C'è vita oltre a Moise Kean. E visti i dubbi su se e come potrà tornare a disposizione KMB, non c'è nessuna notizia migliore per Palladino che la prestazione di Beltran.