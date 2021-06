BURDISSO AL LAVORO, APRE IL MERCATO TRANSATLANTICO

Manca ancora l'ufficialità, ma Nicolas Burdisso è a tutti gli effetti un nuovo dirigente della Fiorentina. Quello di oggi sarà il primo vero giorno di lavoro da uomo mercato viola per l'ex difensore, che affiancherà il ds Pradè in tutto e per tutto, aiutandolo a scovare nuovi talenti e regalare prospetti di qualità alla Fiorentina che verrà. Ovviamente l'area geografica di riferimento di Burdisso non può che essere l'Argentina, sua terra di orgine oltreché ultima nazione dove ha lavorato, tra le fila del Boca Juniors, a cui ha dato il suo contributo rimettendo in sesto i conti del club con incassi oltre 70 milioni di dollari. Roba non da poco.

Il neo addetto ai lavori della Fiorentina apre così le porte al mercato transatlantico, con diversi nomi argentini che sono già pervenuti, su tutti quello di Nico Gonzalez, attaccante dello Stoccarda classe 1998 a segno 6 volte, con in più 2 assist. Ma ci sono anche Marcelo Weigandt (difensore del Boca, 21 anni), Pedro de La Vega (attaccante del Lanus, 20 anni) e Nicolas De La Cruz (centrocampista del River Plate, 24 anni). Cosa hanno in comunque questi giocatori? La giovane età, il talento (non per nulla almeno nel caso di Gonzalez servirà sborsare oltre 20 milioni di euro) e... "l'argentinità". Tutti nel segno di Burdisso.