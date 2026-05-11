FirenzeViola Biscotto e salvezza raggiunta tra i fischi: tutto come previsto

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Tutto come ampiamente previsto. Al Franchi, Fiorentina e Genoa decidono di non farsi male, spartendosi la posta in palio nel più classico dei biscotti di fine stagione. Così era finita nel 2019 quando sulla panchina genovese sedeva Prandelli e così è stato anche oggi. Una tristezza infinita, sottolineata dai fischi dello stadio al termine della partita. A nessuno è interessava la matematica salvezza viola, anche perché i 9 punti di vantaggio sulla Cremonese prima del fischio d'inizio mettevano comunque al riparo la squadra di Vanoli da brutte sorprese. Nessuna voglia di festeggiare niente. A parte Giuseppe Commisso, che ha fatto le congratulazioni alla squadra tramite i propri social, per festeggiare la salvezza raggiunta. Un post che si commenta da solo.

Il tempo delle risposte

Adesso finalmente non ci saranno più scuse per procrastinare il tempo delle scelte. La Fiorentina potrà voltare questa orribile pagina della propria storia per trovare un nuovo assetto, nuove ambizioni, nuovi entusiasmi. La cosa negativa, è che non sarà facile sistemare tutti i danni provocati dalla stagione che si sta per concludere anche in termini numerici. La cosa buona è che fare peggio di così è francamente complesso, soprattutto se si considera che non ci sarà l'impegno infrasettimanale a condizionare le energie della rosa.

Idee chiare

Le ultime due partite saranno passerelle dell'orrore per diversi giocatori pronti per dire addio tra qualche settimana. Saranno partite che però non dovranno condizionare in alcun modo scelte che dovrebbero essere già state prese, sia per la panchina che per i giocatori. Poi molte delle decisioni passeranno dalle occasioni di mercato e dalla volontà di chi siederà in panchina, ma le idee dovranno essere chiare ben prima dell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta. Gara che tra le altre cose servirà anche al tifo organizzato per mandare i propri messaggi al club e a tutti i protagonisti della stagione.

Nuova linfa cercasi

Insomma, finito il patema d'animo della corsa salvezza, si riparte con mille interrogativi a cui tutti speriamo possa essere data una risposta nel minor tempo possibile. La Fiorentina e i suoi tifosi hanno bisogno di nuova linfa sotto tutti i punti di vista e adesso è il momento di trasformare qualcosa di brutto in un'occasione da non perdere.