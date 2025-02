FirenzeViola Beltran a caccia di una nuova veste da bomber: Vikingo, ora o mai più

Eccoci, il momento è adesso: un’opportunità che non si ripresenterà facilmente. Lucas Beltran del resto sa che, per fare il salto decisivo nella sua carriera, deve dimostrare di poter essere la soluzione (anche in zona gol) per la Fiorentina, la squadra che ha investito su di lui nel 2023, portandolo dal River Plate per una cifra che sfiora i 25 milioni. Ora, con Moise Kean ai box per un turno di squalifica, l'argentino è pronto a rispondere alla chiamata di Palladino e di Firenze. Domani al Franchi contro il Como, il palcoscenico sarà tutto per lui. Perché all'interno delle scelte che il tecnico deve ancora completare per disegnare il reparto offensivo (è ancora incerto il nome del partner d'attacco del numero 9, con Zaniolo che però sembra in vantaggio rispetto a Gudmundsson), non vi è dubbio che uno dei due attaccanti che partiranno dall'inizio sarà proprio il Vikingo.

Fino a oggi, Beltran ha ricoperto più ruoli, adattandosi e sacrificando la sua posizione naturale di centravanti. Non è mai stato il titolare fisso nella zona centrale dell'attacco, ma ha sempre contribuito come sottopunta, seconda punta o anche esterno, senza mai tirarsi indietro. Quattro reti in campionato e sei nell'anno passato testimoniano la sua capacità di trovare la rete, anche se, per la maggior parte del tempo, ha dovuto lavorare dietro le quinte per supportare Kean e mettere al servizio della squadra il suo movimento senza palla, la capacità di legare il gioco e pressare gli avversari. Ma la vera domanda ora è: è pronto a essere lui il bomber (o quantomeno, l'uomo assist) che la Fiorentina sta cercando? E, soprattutto, riuscirà a sfruttare al massimo questa chance che potrebbe essere decisiva per il suo futuro? La risposta, in un Franchi affollato e speranzoso, arriverà domani.