BARONE-PRADÈ: IL MERCATO PASSA DALLE LORO MANI

È previsto per domani il ritorno in Italia di Rocco Commisso, ma intanto il suo più fedele braccio destro Joe Barone è in città già da diversi giorni per continuare la programmazione di una società da rilanciare dopo l'addio dei Della Valle e l'avvento della nuova proprietà. Il dirigente, che già aveva preso in mano la situazione ai New York Cosmos quando Rocco decise di salvare lo storico club newyorkese, anche in questo caso si è messo subito in moto in prima persona per valutare il personale, programmare i prossimi passaggi di ritiro e tournée ma anche per muovere i primi passi in un terreno scivoloso come il calciomercato italiano.



Barone infatti sarà anche il secondo "uomo mercato" della Fiorentina insieme e Pradè. Il ds sarà il braccio armato, quello che seguirà i rapporti con gli agenti e i club, l'amministratore delegato dei Cosmos sarà colui che interverrà quando ci sarà da alzare il tiro o da fare proposte in arrivo direttamente dalla proprietà. Lavorerà gomito a gomito con Pradè e sarà in Italia molto più frequentemente rispetto a Commisso, che per l'ennesima volta ha deciso di affidarsi a lui.

Il ruolo nell'organigramma non è stato ancora rivelato, anche se con l'arrivo del tycoon italo-americano nella giornata di domani potrebbero essere sciolte le riserve anche in tal senso. La squadra mercato si dovrebbe completare con il ritorno di Roberto Ripa, che dovrebbe essere insignito del ruolo di capo scouting dopo l'esperienza a Udine. C'è attesa per conoscere ufficialmente tutte le cariche, a cominciare da quella di presidente che dovrebbe comunque ricoprire lo stesso Commisso, ma anche per i ruoli di Barone e di Antognoni, operativi fin da subito, ma ancora in attesa di un'investitura pubblica e ufficiale che potrebbe arrivare prima della finalissima del Calcio Storico di lunedì, quando Rocco indosserà i panni del Magnifico Messere: un onore per chi ha iniziato a conoscere ed apprezzare Firenze e i fiorentini da poco tempo.