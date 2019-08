BABBO ASTORI A FV, ORGOGLIOSI CHE IL NOME DI DAVIDE RESTI VIVO. FIRENZE E BADELJ...

La Fiorentina ha appena ufficializzato la notizia: al braccio del capitano resterà la fascia in onore di Davide Astori. E i più felici, oltre ai tanti tifosi viola, sono anche i genitori e la famiglia in generale. Raggiunto telefonicamente al telefono il babbo di Davide Astori, Renato, a Firenzeviola racconta di essere molto contento di questa decisione della Fiorentina e della Lega: "E' un orgoglio per noi che sia indossata ancora quella fascia in ricordo di Davide. Ci fa enormemente piacere che il nome di nostro figlio sia tenuto vivo in questo modo e che la Fiorentina abbia fatto ancora richiesta per la fascia, così come la decisione della Lega".

Il rapporto tra la famiglia Astori e Firenze è ormai indissolubile e il padre sottolinea: "Siamo contenti, perché la città di Firenze ci ha sempre dato sempre tanto affetto. Torneremo anche al Franchi, questo è sicuro. Non ho ancora conosciuto il nuovo presidente Commisso ma ho un buon rapporto con i dirigenti e la squadra. Ho visto Giancarlo Antognoni quando siamo andati a Betlemme per inaugurare il campo dedicato a mio figlio. E sono contentissimo che Milan Badelj sia tornato alla Fiorentina, siamo rimasti in contatto ed è venuto a trovarci due o tre volte a San Pellegrino".