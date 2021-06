Con ogni probabilità Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra Fiorentina e Spezia per riuscire a trovare un'intesa, anche se al momento non si registranpo grandi passi in avanti, ma nemmeno bruschi rallentamenti. La trattativa continua ad oltranza, con il rischio che per la chiusura definitiva si debba aspettare ancora qualche giorno, se non addirittura la prossima settimana.

L'affare non è comunque a rischio: in questi giorni si continuerà a trattare per risolvere gli ultimi cavilli burocratici, come per esempio la contropartita tecnica che lo Spezia chiede per liberare gli otto membri dello staff del tecnico. Dal canto suo, la Fiorentina valuta come ipotesi secondaria il pagamento della clausola di risoluzione all'interno del contratto di Italiano da 1 milione e 780 mila euro.

Arrivati a questo punto la sensazione è che convenga a entrambe le parti concludere l'operazione nel più breve tempo possibile considerando che ormai Italiano ha rotto con l'ambiente bianconero e ha già dato la piena disponibilità alla Fiorentina. Mentre la trattativa per portare Vincenzo Italiano in viola continua ad andare avanti a piccoli passi, in giornata, è arrivata l'ufficialità di Nico Gonzalez.

Quello messo a referto dalla società viola è il primo vero colpo di questo mercato estivo sia a livello tecnico visto che l'esterno offensivo sta giocando la Copa America titolare con l'Argentina, sia a livello economico dato che con questa operazione la Fiorentina ha compiuto la transazione più cara della sua storia. Un acquisto, data anche l'importanza dell'investimento, su cui potrebbe essersi pronunciato anche il futuro tecnico della Fiorentina prima di chiudere l'affare.