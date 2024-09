ATTENTI A QUEI 3. PALLADINO VARA IL COL-GUD-KEAN?

FirenzeViola.it

Ogni ora che passa e Raffaele Palladino e il suo staff si convincono sempre di più: con l'Empoli potrebbe esserci l'esordio dal 1' del tridente "pesante" formato da Colpani e Gudmundsson dietro Moise Kean. Pesante non tanto per la fisicità dei tre, ma piuttosto perché sono stati i grandi colpi estivi del nuovo corso firmato Pradè-Goretti insieme a Pongracic e almeno loro possono davvero dare una mano al nuovo allenatore che ha bisogno estremo di punti per poter guardare con ancora più ottimismo al prossimo futuro, cambiando radicalmente un destino che dopo i primi 45 minuti contro la Lazio sembrava volgere al peggio.

Cosa manca per decidere

Non è ancora stata presa la decisione definitiva e i dubbi sono legati soprattutto all'equilibrio che soprattutto contro un'Empoli che va a mille e che ancora è imbattuto con la seconda miglior difesa in Serie A, rischia di essere fondamentale, oltre al fatto che le condizioni di Gudmundsson non lo fanno essere ancora al 100%, mentre Colpani ci si sta avvicinando di molto, come confessato in settimana dallo stesso ex Monza. L'idea balenata nella mente di Palladino all'intervallo domenica scorsa, prende sempre più piede nell'avvicinamento al prossimo impegno: un tridente che farebbe scaldare i cuori dei tifosi viola e che soprattutto potrebbe mettere un po' di timore all'Empoli di D'Aversa.

I numeri dei tre in stagione

Fin qui i tre attaccanti della Fiorentina hanno avuto rendimenti altalenanti tra chi, come Kean, ha convinto tutti subito grazie a reti e prestazioni. 4 reti in 574 minuti significa un gol ogni 143' ma non sono solo i numeri che hanno fatto innamorare Firenze: è l'atteggiamento messo in campo dall'ex Juventus, certificato dal grido dopo aver preso un fallo a fine partita contro la Lazio, ad aver conquistato tutti. A Colpani è andata decisamente peggio, non tanto per la fiducia di Palladino che non è mai mancata e anzi, lo ha schierato ogni partita giocata fin qui dalla Fiorentina, quanto per la mancanza di gol e assist che poteva finire con quel palo colpito contro la Lazio. Ma il giocatore è in crescita e potrebbe giocare anche contro l'Empoli. Infine Gudmundsson, il più chiacchierato in settimana e reduce dalla doppietta con cui si è presentato con la sua nuova maglia: domenica proverà a fare il bis anche se, come si insegna nelle scuole calcio, il difficile viene dopo la prima partita.